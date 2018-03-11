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На валютных торгах БВФБ в понедельник 12 марта 2018 года курс доллара снизился на 0,24 копейки

12.03.2018 13:36 — Новости Экономики | news.21.by  
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На валютных торгах БВФБ в понедельник 12 марта 2018 года курс доллара снизился на 0,24 копейкиСегодня на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: 

- курс доллара – 1.9565;

- курс евро – 2.4114;

- курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4541.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ПАДЕНИЕМ на 0.0024 рубля до 1.9565, что составило 0.12%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0394 рублей.

Средневзвешенный курс евро ОСЛАБЕЛ по отношению к рублю на 0.02 (0.82%), на 12 марта 2018 курс составил 2.4114. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0385 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились РОСТОМ на 0.0059 рублей (0.17%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0118 рублей.

 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги иностранными валютами

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