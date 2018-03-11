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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 марта 2018 года

12.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Рост цен на квартиры в Минске продолжается. За минувшую неделю городской индекс цен поднялся на очередные 0,5% и достиг отметки в 1263 $/м2. Ещё прошлым летом квадратный метр жилья в белорусской столице был в среднем на $130 дешевле.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 марта 2018 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска второй раз подряд выросла на 0,6% и на данный момент составляет 1243 $/м2. Таких высоких темпов роста мы не наблюдали с ноября прошлого года.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 марта 2018 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 марта 2018 года

Если февраль прошел преимущественно под знаком роста предложения, то с приходом марта динамика сменила направление. За последние 7 дней количество выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,6%. Впрочем, пока рано говорить о том, что предложение продолжило сокращаться, как это было в конце 2017 года. Вполне вероятно, что на отток объектов из базы повлияла сокращенная рабочая неделя, когда продавцы просто забывали поддерживать актуальность своих объявлений. Грядущие недели будут в этом плане более показательными.

Предложение 1-комнатных квартир сократилось за неделю на 0,6%, 2-комнатных – на 0,3%. Что касается квартир с тремя и четырьмя комнатами, то их стало меньше на 0,9%.

За последний год общее предложение квартир на вторичном рынке сократилось на 31,6%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 12 марта следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 марта 2018 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 марта 2018 года

За исключением 2-комнатных квартир рост цен во всех сегментах составил 0,7%. Что касается «двушек», то они подорожали на 0,1%. По итогам последнего месяца максимальный рост цен наблюдался у 1-комнатных квартир (+3%).

Изменение цен в районах Минска на 12 марта выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 марта 2018 года

Единственным районом, где динамика цен на квартиры была отрицательной, стал Октябрьский (-0,3%). В Центральном и Советском средний уровень цен остался неизменным, в остальных квартиры подорожали. Максимальные темпы роста демонстрировали Заводской и Партизанский районы, где рост цен составил 0,8-0,9%.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 марта 2018 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 марта 2018 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 733 $/м2 (+0,1%), Витебск – 607 $/м2 (+0,1%), Гомель – 609 $/м2 (-0,1%), Гродно – 706 $/м2 (+0,5%), Могилев – 626 $/м2 (+1,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 0,2% и составляет 2911 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru. ­

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,4% и составляет 1511 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,6% и составляет 834 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 5 марта по 12 марта 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...

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