Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 марта 2018 года

Если февраль прошел преимущественно под знаком роста предложения, то с приходом марта динамика сменила направление. За последние 7 дней количество выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,6%. Впрочем, пока рано говорить о том, что предложение продолжило сокращаться, как это было в конце 2017 года. Вполне вероятно, что на отток объектов из базы повлияла сокращенная рабочая неделя, когда продавцы просто забывали поддерживать актуальность своих объявлений. Грядущие недели будут в этом плане более показательными.

Предложение 1-комнатных квартир сократилось за неделю на 0,6%, 2-комнатных – на 0,3%. Что касается квартир с тремя и четырьмя комнатами, то их стало меньше на 0,9%.

За последний год общее предложение квартир на вторичном рынке сократилось на 31,6%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 12 марта следующим образом:



