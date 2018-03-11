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Курсы доллара и евро заметно упали

12.03.2018 15:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Курс доллара на БВФБ упал с 1,9589 до 1,9565 белорусского рубля (на 0,12%), курс евро также снизился — с 2,4314 до 2,4114 рубля (на 0,82%).

Российский рубль добавил в весе на 0,17% зв 100 российских рублей — 3,4482 с 3,4541 белорусского рубля в среду.

На прошлых торгах курс доллара США также упал — с 1,9649 до 1,9589 белорусского рубля, курс евро вырос — с 2,4236 до 2,4314.

 
 
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Курс доллара на БВФБ упал с 1,9589 до 1,9565 белорусского рубля (на 0,12%), курс евро также снизился — с 2,4314 до 2,4114 рубля (на 0,82%).

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