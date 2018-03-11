Не потерять и не заиграться. Как планировать свои налоги

Налоги, как и свои доходы, можно планировать. Это особенно актуально, когда вы продаете недвижимость, бизнес или другой дорогой актив: заплатить в бюджет в Беларуси 13% или в США 55% — разница ощутима. Юрист юридической компании REVERA Екатерина Попова рассказала, о чем нужно помнить, чтобы неожиданно не стало очень «больно».

Если я живу и работаю в нескольких странах, где я буду платить налоги? Обязательство по уплате налога связывается со страной, в которой вы признаетесь налоговым резидентом. Если вы налоговый резидент Беларуси, то платить налог со всех своих доходов (неважно, в каких странах они получены) вы обязаны в Беларуси. Вы можете продать дом в одной стране, бизнес в другой и машину в третьей — все виды полученных доходов вы должны учесть при расчете налога в Беларуси. При этом, конечно же, каждое государство претендует на то, чтобы доходы на его территории налогооблагались в нем же: если вы работаете в России, налог с вашей заработной платы будет удержан российским нанимателем. В последующем такие суммы налога можно будет зачесть в Беларуси, то есть ваш доход не будет облагаться подоходным налогом повторно. Нужно помнить, что это не произойдет автоматически: для этого в налоговые органы Беларуси нужно представить справку о размере дохода и сумме уплаченного налога, которая должна быть заверена налоговым органом в России по месту получения дохода.

Зачем это знать? Чтобы правильно платить налоги в надлежащей стране и знать о возможности зачета уже уплаченного налога. Важно осознать: гражданство, место проживания, валютное резидентство, налоговое резидентство — эти понятия не всегда могут совпадать географически. При этом понятие налогового резидентства наиболее изменчивое — это не постоянный статус, и им можно управлять. Для этого нужно изменить обстоятельства, по которым налоговое резидентство определяется, Например, вы проживаете в России и планируете продать принадлежащую вам криптовалюту на крупную сумму. Если ничего не менять, вы должны будете уплатить в России налог с дохода в размере 13%. В то же время, если вы проживете в Беларуси более 183 дней в течение года, в котором получите доход от продажи криптовалюты, то у вас будет вовсе отсутствовать обязательство по уплате налога, поскольку вы сможете претендовать на получение статуса налогового резидента Беларуси и на льготы по подоходному налогу, предусмотренные декретом № 8 «О развитии цифровой экономики». Это называется налоговым планированием — вы изменяете свое налоговое резидентство, и изменяется налоговое законодательство, которое на вас будет распространяться.

А это законно? Да, налоговое планирование — это законно, в отличие от уклонения от налогов, которое задействует механизмы сокрытия доходов или искажения информации. Главное, чтобы условия получения налогового резидентства действительно выполнялись.

Могу ли я оказаться налоговым резидентом одновременно в двух странах? Да, и даже более чем в двух. Так происходит потому, что в каждой стране свои критерии определения налогового резидентства. И если вы живете между несколькими странами, ваша семья и бизнес разбросаны, вы активно перемещаетесь, то такая ситуация возможна. Чтобы признаваться налоговым резидентом Беларуси, достаточно провести в стране более 183 дней в календарном году. При этом дни отъезда в другие страны для отдыха, лечения, командировки, приравниваются к нахождению в Беларуси. Если вы провели в Беларуси 150 дней, а еще 34 дня лечились или отдыхали в Индии, налоги вы все равно будете платить в Беларуси. В то же время в США таких критериев гораздо больше, и они не так однозначны, как в Беларуси. Чтобы стать налоговым резидентом США, достаточно находиться там 183 дня в течение 3-х лет и 31 день в текущем году. При этом дни, проведенные в прошлом году и в позапрошлом, считаются с коэффициентом 1/3 и 1/6 соответственно. Критерий физического присутствия сейчас является наиболее распространенным, но не единственным способом определения налогового резидентства. Факт наличия гражданства США или получения грин карты уже сами по себе являются основаниями для признания вас налоговым резидентом США. Как видите, можно с легкостью соответствовать и белорусским, и американским критериям одновременно. Также распространено учитывать личные связи налогоплательщика с государством, а не только фактическое пребывание. Например, Польша, помимо дней пребывания на ее территории, также учитывает концентрацию личных и экономических интересов, другими словами — центр жизненных интересов. Поэтому даже если вы не находились на территории Польши 183 и более дня в году, но там живет ваша семья, находится постоянное место работы — в такой ситуации вас признают налоговым резидентом Польши. Таким образом, может сложиться ситуация, что человек подпадет под условия налогового резидентства нескольких стран одновременно в одном и том же налоговом периоде. В такой ситуации все эти страны будут претендовать на налогообложение всего дохода — из всех источников и полученного по всему миру.

И что делать? Первый и главный совет — «болезнь легче предупредить, чем лечить». Во-вторых, на помощь приходят международные соглашения об избежании двойного налогообложения (у Беларуси их более 70 — полный перечень можно посмотреть на сайте Министерства по налогам и сборам). Но все-таки такие ситуации лучше не допускать. Потому что возникает необходимость предпринимать дополнительные действия — получать подтверждение о том, что где-то вы не являетесь налоговым резидентом, доказывать при этом налоговым органам стран наличие или отсутствие тех или иных фактов, влияющих на определение статуса. А если такое подтверждение не получить, останется доля неопределенности. Лучше заранее понимать, в бюджет какой страны платить налоги и в каком объеме, поскольку незнание закона, как все знают, не освобождает от ответственности. При этом во всех странах неуплата налогов наказуема, вплоть до уголовной ответственности.

Можно не быть налоговым резидентом ни в одной стране? В теории, да, но это скользкий момент. Налоговое резидентство «нигде» или, как иногда говорится, «налоговый резидент мира» — это результат балансирования между критериями нескольких стран, чтобы они нигде в полной мере не выполнялись. А поскольку они всегда различны, то без глубокого анализа трудно понять, например, где находится центр жизненных интересов лица или где человек преимущественно проживает. Раньше данная концепция была достаточно популярна и зачастую работала. Но с момента, когда в мире стала активно развиваться система контроля за легализацией доходов, особенно в банковской сфере, стало необходимым показывать происхождение и доказывать «чистоту» своих денежных средств. Фискальные органы, банки все чаще и чаще требуют в качестве таких доказательств налоговые декларации, в которых отражены такие доходы, подтверждений, что с таких доходов уплачены налоги. Поэтому наш совет: лучше все же выбрать страну, которая устраивает вас по всем параметрам, следить, чтобы ваш налоговый статус не приближался к критериям других стран, и исполнять свои налоговые обязанности в пользу выбранной вами страны.

Что делать, если я больше не хочу быть налоговым резидентом Беларуси? Пока налоговая система Беларуси предусматривает только один критерий определения налогового резидентства — пребывание на территории Беларуси более 183 дней — то решается данная задачка очень просто: достаточно суммарно находиться вне пределов страны более 182 дней в течение календарного года, причем не в целях лечения или отдыха. Но учитывая, что ставки налогов с доходов физических лиц в Беларуси (налоги при УСН и подоходный налог) одни из самых низких, стоит задуматься — а стоит ли это делать?

Время не платить налоги, если когда-то оно и было, уже безвозвратно прошло.