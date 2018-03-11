|
В центре Могилева хотят отметить 100-летие БНР. Заявку на мероприятие рассматривают чиновники
12.03.2018 15:15 — Новости Экономики | Tut.by
100-летие со дня объявления независимости Белорусской Народной Республики в Могилеве хотят отметить в центре города. Могилевский оргкомитет празднования юбилейного Дня Воли уже направил городским властям заявку на проведение пикета 25 марта, сообщает
По словам одного из заявителей Алеся Силкова, собрать людей планируется на площади Звезд. В заявке указали, что мероприятие продлится с 12.00 до 14.00, а количество его участников будет небольшим — 10 человек.
Ранее все заявки на митинги, которые планировали проводить в центре Могилева, чиновники отклоняли. Мотивировали тем, что для этого выделена специальная площадка — стадион на улице Челюскинцев. Силков считает, что сейчас ситуация изменилась, потому что «в Минске разрешили праздновать в центре города».
Кроме пикета в Могилеве в честь Дня Воли собираются проводить концерты, экскурсии и конкурсы. На проведение одного из концертов, который хотели провести в центре культуры и досуга, разрешение уже не дали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На проведение одного из концертов, который хотели провести в Центре культуры и досуга, разрешение уже не дали.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии