В центре Могилева хотят отметить 100-летие БНР. Заявку на мероприятие рассматривают чиновники

100-летие со дня объявления независимости Белорусской Народной Республики в Могилеве хотят отметить в центре города. ​​Могилевский оргкомитет празднования юбилейного Дня Воли уже направил городским властям заявку на проведение пикета 25 марта, сообщает mspring.online .

По словам одного из заявителей Алеся Силкова, собрать людей планируется на площади Звезд. В заявке указали, что мероприятие продлится с 12.00 до 14.00, а количество его участников будет небольшим — 10 человек.

Ранее все заявки на митинги, которые планировали проводить в центре Могилева, чиновники отклоняли. Мотивировали тем, что для этого выделена специальная площадка — стадион на улице Челюскинцев. Силков считает, что сейчас ситуация изменилась, потому что «в Минске разрешили праздновать в центре города».

Кроме пикета в Могилеве в честь Дня Воли собираются проводить концерты, экскурсии и конкурсы. На проведение одного из концертов, который хотели провести в центре культуры и досуга, разрешение уже не дали.