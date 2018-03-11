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Барановичу, который отбивал анархистов от милиционеров, дали три года лишения свободы

12.03.2018 16:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Святослава Барановича суд признал виновным в насилии в отношении сотрудника внутренних органов и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Инцидент произошел 15 марта прошлого года после санкционированного «Марша нетунеядцев» в Минске. Баранович пытался «отбить» у милиционеров в штатском людей, которых задерживали в троллейбусе № 37 на остановке «Площадь Бангалор», среди которых были и анархисты, участвовавшие в акции, и обычные пассажиры. Самого Барановича задержали лишь спустя полгода — 3 октября. С тех пор он находился в СИЗО № 1 Минска. По данным следствия, Баранович нанес сотруднику милиции в штатском «три-четыре» удара.

Во время первого заседания Баранович признал себя виновным. Пострадавший милиционер Артем Павлов заявил в суде, что сейчас претензий к обвиняемому не имеет, в том числе моральных.

В последнем слове Святослав Баранович заявил, что «интуитивно ударил, но я не знал, что это был сотрудник милиции». Как ранее поясняли в суде свидетели — сотрудники ОМОН, которые, как и пострадавший, работали на акции протеста, большинство сотрудников правоохранительных органов в тот день были одеты в синие спортивные костюмы.

Зал встретил приговор криками «Ганьба!» и «Бог усе бачыць».

 
Теги: Минск
 
 
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Обвинение просило для минчанина 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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