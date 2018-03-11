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Барановичу, который отбивал анархистов от милиционеров, дали три года лишения свободы
12.03.2018 16:05 — Новости Экономики | Tut.by
Святослава Барановича суд признал виновным в насилии в отношении сотрудника внутренних органов и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Инцидент произошел 15 марта прошлого года после санкционированного «Марша нетунеядцев» в Минске. Баранович пытался «отбить» у милиционеров в штатском людей, которых задерживали в
Во время первого заседания Баранович
В
Зал встретил приговор криками «Ганьба!» и «Бог усе бачыць».
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Обвинение просило для минчанина 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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