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Гомельский областной Совет депутатов выбрал председателя
12.03.2018 16:31 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня на первой сессии обновленнного областного Совета депутатов в Гомеле народные избранники выбирали себе председателя. Им стала депутат от Березинского избирательного округа № 55 Екатерина Зенкевич, возглавляющая ранее Гомельский областной территориальный фонд государственного имущества.
Также на первой сессии был избран и заместитель председателя Гомельского облсовета. Им вновь стал депутат по Кристалловскому избирательному округу № 10 Олег Иванцов, главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны.
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Сегодня на первой сессии обновленнного областного Совета депутатов в Гомеле народные избранники выбирали себе председателя.
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