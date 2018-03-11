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Гомельский областной Совет депутатов выбрал председателя

12.03.2018 16:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сегодня на первой сессии обновленнного областного Совета депутатов в Гомеле народные избранники выбирали себе председателя. Им стала депутат от Березинского избирательного округа № 55 Екатерина Зенкевич, возглавляющая ранее Гомельский областной территориальный фонд государственного имущества.


Фото: Гомельская праўда

Напомним, занимавший эту должность Олег Борисенко теперь назначен генеральным директором ОАО «Гомельтранснефть «Дружба».

Также на первой сессии был избран и заместитель председателя Гомельского облсовета. Им вновь стал депутат по Кристалловскому избирательному округу № 10 Олег Иванцов, главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня на первой сессии обновленнного областного Совета депутатов в Гомеле народные избранники выбирали себе председателя.

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