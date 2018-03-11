Гомельский областной Совет депутатов выбрал председателя

Сегодня на первой сессии обновленнного областного Совета депутатов в Гомеле народные избранники выбирали себе председателя. Им стала депутат от Березинского избирательного округа № 55 Екатерина Зенкевич, возглавляющая ранее Гомельский областной территориальный фонд государственного имущества.



Фото: Гомельская праўда

Напомним , занимавший эту должность Олег Борисенко теперь назначен генеральным директором ОАО «Гомельтранснефть «Дружба».

Также на первой сессии был избран и заместитель председателя Гомельского облсовета. Им вновь стал депутат по Кристалловскому избирательному округу № 10 Олег Иванцов, главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны.