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Мингорисполком: использовать бело-красно-белый флаг 25 марта разрешено
12.03.2018 16:48 — Новости Экономики | Tut.by
Использовать бело-красно-белый флаг 25 марта на акции, посвященной празднованию 100-летия БНР, разрешено. Эту информацию организаторам подтвердили на встрече представители ГУВД и Мингорисполкома.
— Сегодня была встреча с представителями ГУВД и управления идеологии Мингорисполкома. Мы, конечно, спросили про ограничения использования бело-красно-белого флага. Представитель Мингорисполкома подтвердил, что никаких ограничений не будет, — рассказал TUT.BY лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич. — Единственное, о чем попросили, — это не приносить транспаранты и не использовать лозунги, которые не имеют отношения к празднику.
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Бело-красно-белый флаг — официальный флаг Белорусской народной республики, но в современной Беларуси он считается незарегистрированной символикой, за использование которой на акциях протеста или даже концертах могут оштрафовать. В прошлом году два парня
Активисты и представители оппозиции не раз обращались в Минкульт с предложением придать бело-красно-белому флагу статус историко-культурной ценности, но решение так и не было принято.
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Организаторы празднования 100-летия БНР встретились с представителями столичной милиции и Мингорисполкома.
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