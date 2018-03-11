Мингорисполком: использовать бело-красно-белый флаг 25 марта разрешено

Использовать бело-красно-белый флаг 25 марта на акции, посвященной празднованию 100-летия БНР, разрешено. Эту информацию организаторам подтвердили на встрече представители ГУВД и Мингорисполкома.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

— Сегодня была встреча с представителями ГУВД и управления идеологии Мингорисполкома. Мы, конечно, спросили про ограничения использования бело-красно-белого флага. Представитель Мингорисполкома подтвердил, что никаких ограничений не будет, — рассказал TUT.BY лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич. — Единственное, о чем попросили, — это не приносить транспаранты и не использовать лозунги, которые не имеют отношения к празднику.

Разрешение на проведение концерта и митинга возле Большого театра оперы и балета городские власти дали 2 марта . В ответе, который организаторы получили в Мингорисполкоме, было сказано, что 25 марта участникам акции разрешено использовать только плакаты, транспаранты, лозунги, эмблемы и символы, которые «соответствуют заявленной цели» — то есть празднованию 100-летия БНР. А также флаги и вымпелы, зарегистрированные в установленном порядке.



Фото: facebook.com/alaksej.janukevich

Бело-красно-белый флаг — официальный флаг Белорусской народной республики, но в современной Беларуси он считается незарегистрированной символикой, за использование которой на акциях протеста или даже концертах могут оштрафовать. В прошлом году два парня получили штрафы после того, как подняли бело-красно-белый флаг на концерте, а оппозиционный политик Владимир Некляев — за флаг , развернутый возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Активисты и представители оппозиции не раз обращались в Минкульт с предложением придать бело-красно-белому флагу статус историко-культурной ценности, но решение так и не было принято.