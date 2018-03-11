Минсельхозпрод: на все претензии Россельхознадзора по молоку даются аргументированные ответы

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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На все претензии Россельхознадзора касательно молока белорусской стороной даются аргументированные ответы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

"На все претензии Россельхознадзора касательно молока белорусской стороной даются аргументированные ответы. Такая работа ведется", - отметили в Минсельхозпроде. В Беларуси действует многоступенчатая система контроля качества молока - речь идет как о сырье, так и о готовой продукции.

Как сообщалось, Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока и молочной продукции из Беларуси на 15 марта. Первоначально заявлялось о запрете на поставки с 26 февраля, затем введение переносилось на 6 марта.-0-