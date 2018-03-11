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Когда в Green City откроются Reserved, Mango и Zara

12.03.2018 18:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Несколько месяцев назад TUT.BY писал, что ТРЦ Green City в Каменной Горке полностью откроется в марте. Мы узнали, когда именно в торговом центре заработают Reserved, Zara и другие крупные магазины.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Замдиректора управляющей торговым центром компании «ЕвроСтэпГруп» Александр Курач говорит, что техническое открытие Green City состоится 20 марта. В этот день тут поднимут роллеты, которые разделяют два пусковых комплекса.

Ориентировочно в этот же день в торговом центре заработает магазин Reserved, а 22 марта откроется Mango. Также до конца месяца запустятся «Милавица», «Мегатоп», LTB Jeans, Baon и кондитерская «Тьерри».

Торжественное же открытие пройдет в день открытия магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

А они должны заработать здесь 12 апреля, сообщил TUT.BY один из участников рынка коммерческой недвижимости. К этому дню в Green City будет полностью готова и крытая парковка.

Напомним, Green City на выходе из метро «Каменная Горка» начали строить еще в 2012 году. Тогда это был совместный проект россиянина Николая Ивановского и Президентского спортивного клуба. В 2015 году в эксплуатацию ввели офисное здание и гостиницу. Но из-за финансовых проблем у Ивановского стройка встала и начиная с 2016 года торговый центр постепенно выкупил соучредитель Технобанка Игорь Курач. Основные решения он принимает совместно со своим братом Александром.

В 2017 году тут открылся гипермаркет Green, а в перспективе появится кинотеатр, фудкорт, детский центр и центр спортивных магазинов. Но уже сегодня средняя посещаемость торгового центра составляет около 19 тысяч человек в сутки. Инвестиции в проект оцениваются в 100−115 миллионов долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Техническое открытие произойдет уже в марте.

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