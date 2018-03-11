Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ) планирует стать небанковской кредитно-финансовой организацией (НКФО). Данную информацию подтвердил журналистам председатель правления биржи Андрей Аухименя после открытия Недели финансовой грамотности.



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Недавно ряд банков подняли вопрос об изменении статуса БВФБ с обычного финансового института на НКФО, потому что биржа наделена правом осуществлять ряд видов банковской деятельности, но при этом не имеет банковской лицензии. Данная трансформация позволит интегрировать биржу в единые законодательные рамки. Нацбанк, который является основным акционером БВФБ, ответил банкам, что вопрос изменения правового статуса биржи должен быть инициирован ей самой.

Андрей Аухименя подтвердил, что «у банков возник вопрос, как оценивать биржу». «Есть указ о бирже, которым нам разрешено осуществлять торги, открывать счета, привлекать денежные средства. «Но ряд операций мы не можем проводить — надо получать лицензию», — сказал он.

При этом глава БВФБ отметил, что это не первоочередная задача биржи. «Нам [изменение правового статуса] особо не надо. Но нам сказали, что если хотим заниматься рядом финансовых вопросов, то надо получить лицензию», — сказал Аухименя. При этом он отметил, что биржа уже два года «идет по пути «банкизации». «В 2016 году перешли на банковский план счетов, работаем над увеличением нормативного капитала. Мы для себя четко решили, что пойдем по этому пути», — отметил он.

Осенью прошлого года Андрей Аухименя анонсировал, что БВФБ готова стать криптобиржей. Сегодня он заявил, что биржа не будет проводить операции с криптовалютами. «Биржа никогда не будет осуществлять торговлю или другие операции с криптовалютами. Криптобиржи, которые упоминаются в декрете № 8, отношения к БВФБ не имеют, это не дочерние организации Нацбанка или наши, это отдельные юрлица», — пояснил глава валютно-фондовой биржи.

Напомним, что декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», который вступает в силу с 28 марта, создает правовые условия для проведения ICO, деятельности операторов криптоплатформ и операторов обмена криптовалют.

«Операции с криптовалютами — прерогатива только Парка высоких технологий. Криптобиржи будут работать по правилам ПВТ», — пояснил Аухименя.

Вместе с тем он подтвердил, что в первоначальной версии декрета № 8 участие БВФБ предполагалось. «Да, мы надеялись поучаствовать [в развитии рынка криптовалют]. Нам это было интересно», — сказал Аухименя. Комментируя информацию о том, что по принципам биржи «все должно быть прозрачно и открыто», он ответил, что предполагались «прозрачные электронные кошельки». «Хотите торговать криптой? Пожалуйста. Но мы вас идентифицируем. Полностью «прогоняем» по всем процедурам легализации. Посыл был такой. Ты можешь торговать «криптой», и мы можем не знать в принципе, кто ты такой, кто скрывается под условным ником «Ваня». Но как только ты переходишь в «фиат» (неважно продаешь или покупаешь криптовалюту), мы тебя должны знать», — сказал Аухименя.

Глава БВФБ пояснил, что при операциях с криптовалютами гарантий получения дохода, прибыли, гарантий возврата средств государство не предоставляет. Председатель правления биржи напомнил, что единственным законным платежным средством в Беларуси остается белорусский рубль.