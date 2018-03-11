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Как День Воли отпразднуют на госуровне: памятный знак, выставки, ток-шоу и конференция
12.03.2018 19:30 — Новости Экономики | Tut.by
В этом году День Воли можно, пожалуй, назвать необычным — впервые за многие годы празднование пройдет фактически на государственном уровне. Кроме большого концерта и митинга
Такой «размах» сильно контрастирует с прошлогодним Днем Воли, который столичные власти
Спустя год столичные власти не только
Начнутся мероприятия уже завтра: 13 марта в Минске в парке Янки Купалы откроют
В среду, 15 марта, в Национальном историческом музее откроется экспозиция, посвященная 100-летию БНР, на которой будут представлены уникальные экспонаты: рукописи документов БНР, личные вещи основателей республики. Работать экспозиция, как уточнили в музее, будет до 7 мая.
15−16 марта на базе Института истории Национальной академии наук пройдет международная конференция по теме БНР. Как рассказали в Институте истории, в конференции примут участие историки, архивисты из Беларуси и Польши. Планирует выступить и доктор исторических наук, профессор, депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк.
— У нас пройдет научное обсуждение генезис белорусской национальной идеи, идеи государственности, польский вопрос 1918 года, Совет народных министров БНР, деятельность эмигрантского правительства БНР, политические отношения правительства БНР и Литвы, что писали белорусские газеты того периода и другие темы, — рассказали в Институте истории.
Гостелеканалы также отметят круглую дату. Например, 19 марта на телеканале ОНТ в ток-шоу «Наша жизнь» обсудят 100-летие БНР и ее роль в истории Беларуси. В передаче примет участие депутат Игорь Марзалюк, директор Института истории Национальной академии наук Вячеслав Данилович и другие эксперты.
К 25 марта на здании по улице Володарского, 9, где сто лет назад была провозглашена независимость БНР, с участием городских властей будет открыта
За это время некоторые элементы разрушились, есть замечания по качеству. Полторы недели назад активисты объявили сбор денег на изготовление и установку новой памятной доски, деньги пользователи соцсетей собрали
Город готов оплатить точки общепита без алкоголя
Как было известно ранее, бесплатно городские власти предоставят площадку, услуги милиции и медиков, которые будут дежурить во время акции, уборку территории после мероприятия, а также биотуалеты. Было озвучено предложение установить, но уже на платной основе, звукоусилительную аппаратуру, но организаторы решили поставить свою — более профессиональную. На нее продолжают собирать деньги
Организаторы также планировали поставить на площади Парижской Коммуны перед Большим театром фудкорты, лавки с сувенирами. На одной из встреч в Мингорисполкоме представители власти обмолвились, что город готов обеспечить точки общепита.
Организаторы также договорились с представителями Мингорисполкома, что сцену у Большого театра поставят заранее — 24 марта. Ночью ее будет охранять милиция. Проход на концерт, как ранее и заявляли, будет через турникеты.
— На канцэрт прыйдзе шмат людзей, многія з сем’ямі. Мы адказныя за іх бяспеку, таму турнікеты будуць, — говорит Костусев.
В регионах также поданы заявки на проведение 25 марта праздничных концертов. Отказ пока
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В прошлом году столичные власти "отпраздновали" 25 марта выводом в центр Минска подразделений ОМОН с автоматами, тяжелой техники и рассадив лидеров оппозиции по...
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