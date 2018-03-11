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Как День Воли отпразднуют на госуровне: памятный знак, выставки, ток-шоу и конференция

12.03.2018 19:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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В этом году День Воли можно, пожалуй, назвать необычным — впервые за многие годы празднование пройдет фактически на государственном уровне. Кроме большого концерта и митинга 25 марта, в Минске запланирован ряд мероприятий с участием представителей властей.


Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Такой «размах» сильно контрастирует с прошлогодним Днем Воли, который столичные власти «отпраздновали» выводом в центр Минска подразделений ОМОН с автоматами, тяжелой техники и рассадив лидеров оппозиции по изоляторам.


25 марта 2017 года, Минск. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Спустя год столичные власти не только разрешили использовать бело-красно-белый флаг, но и сами предложили в качестве места для проведения праздничного концерта и митинга площадь возле Большого театра оперы и балета, а также запланировали на эту неделю ряд мероприятий в Минске с участием официальных лиц.

Начнутся мероприятия уже завтра: 13 марта в Минске в парке Янки Купалы откроют памятный знак в честь основателей БНР братьев Луцкевичей. Открывать памятник будут при участии заместителя председателя Мингорисполкома, а также депутатов Палаты представителей.


В среду, 15 марта, в Национальном историческом музее откроется экспозиция, посвященная 100-летию БНР, на которой будут представлены уникальные экспонаты: рукописи документов БНР, личные вещи основателей республики. Работать экспозиция, как уточнили в музее, будет до 7 мая.

15−16 марта на базе Института истории Национальной академии наук пройдет международная конференция по теме БНР. Как рассказали в Институте истории, в конференции примут участие историки, архивисты из Беларуси и Польши. Планирует выступить и доктор исторических наук, профессор, депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк.

— У нас пройдет научное обсуждение генезис белорусской национальной идеи, идеи государственности, польский вопрос 1918 года, Совет народных министров БНР, деятельность эмигрантского правительства БНР, политические отношения правительства БНР и Литвы, что писали белорусские газеты того периода и другие темы, — рассказали в Институте истории.

Гостелеканалы также отметят круглую дату. Например, 19 марта на телеканале ОНТ в ток-шоу «Наша жизнь» обсудят 100-летие БНР и ее роль в истории Беларуси. В передаче примет участие депутат Игорь Марзалюк, директор Института истории Национальной академии наук Вячеслав Данилович и другие эксперты.

К 25 марта на здании по улице Володарского, 9, где сто лет назад была провозглашена независимость БНР, с участием городских властей будет открыта мемориальная доска. Разрешение на ее установку Мингорисполком дал 1 марта. Автор памятной доски — минский скульптор Алесь Шатерник. Ее отлили еще 25 лет назад из недорогого силумина (сплав алюминия с кремнием), но так и не установили.


Фото: svaboda.org

За это время некоторые элементы разрушились, есть замечания по качеству. Полторы недели назад активисты объявили сбор денег на изготовление и установку новой памятной доски, деньги пользователи соцсетей собрали за три часа.

Город готов оплатить точки общепита без алкоголя

Как было известно ранее, бесплатно городские власти предоставят площадку, услуги милиции и медиков, которые будут дежурить во время акции, уборку территории после мероприятия, а также биотуалеты. Было озвучено предложение установить, но уже на платной основе, звукоусилительную аппаратуру, но организаторы решили поставить свою — более профессиональную. На нее продолжают собирать деньги через краудфандинг — на сегодня собрано около 30 тысяч рублей из необходимых 35 тысяч.

Организаторы также планировали поставить на площади Парижской Коммуны перед Большим театром фудкорты, лавки с сувенирами. На одной из встреч в Мингорисполкоме представители власти обмолвились, что город готов обеспечить точки общепита.



— Усё, што ўлады абяцалі, пакуль робіцца. У Гарвыканкаме мы сустракаліся з начальнікам упраўлення гандлю. І было дадзена распараджэнне, што пры неабходнасці і заяўцы з нашага боку, горад забяспечыць кропкі гандлю без алкагольных напояў, — рассказал TUT.BY Григорий Костусев. — Заяўку пакуль не падавалі, усе робіцца паступова — зараз заключаем дамовы з горадам, хоць усе і робіцца бескаштоўна, пісьмовыя дамовы павінны быць. Пакуль усе дамовы захоўваюцца.

Организаторы также договорились с представителями Мингорисполкома, что сцену у Большого театра поставят заранее — 24 марта. Ночью ее будет охранять милиция. Проход на концерт, как ранее и заявляли, будет через турникеты.

— На канцэрт прыйдзе шмат людзей, многія з сем’ямі. Мы адказныя за іх бяспеку, таму турнікеты будуць, — говорит Костусев.

В регионах также поданы заявки на проведение 25 марта праздничных концертов. Отказ пока получил только ​​Могилевский оргкомитет, и только на проведение одного из концертов.

 
Теги: Минск
 
 
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В прошлом году столичные власти "отпраздновали" 25 марта выводом в центр Минска подразделений ОМОН с автоматами, тяжелой техники и рассадив лидеров оппозиции по...

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