Лукашенко направил соболезнование по поводу смерти Табакова

Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Олега Табакова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Ушел из жизни всенародно любимый артист, талантливый режиссер и педагог, искренний и обаятельный человек», — говорится в соболезновании.

Президент отметил, что Олег Табаков прожил богатую творческую жизнь, оставил яркий след в истории советского и российского театра и кино. «Врожденная интеллигентность, профессионализм и уникальная исполнительская манера позволили ему сыграть сотни запоминающихся ролей, которые стали примером высокого искусства. На белорусской земле творчество Олега Павловича Табакова хорошо знают и любят. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркнул Лукашенко.

Олег Табаков скончался в Москве 12 марта на 83-м году жизни. Похоронят артиста 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.