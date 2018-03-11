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Лукашенко направил соболезнование по поводу смерти Табакова
12.03.2018 21:27 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Олега Табакова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Ушел из жизни всенародно любимый артист, талантливый режиссер и педагог, искренний и обаятельный человек», — говорится в соболезновании.
Президент отметил, что Олег Табаков прожил богатую творческую жизнь, оставил яркий след в истории советского и российского театра и кино. «Врожденная интеллигентность, профессионализм и уникальная исполнительская манера позволили ему сыграть сотни запоминающихся ролей, которые стали примером высокого искусства. На белорусской земле творчество Олега Павловича Табакова хорошо знают и любят. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркнул Лукашенко.
Олег Табаков
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"Ушел из жизни всенародно любимый артист, талантливый режиссер и педагог, искренний и обаятельный человек", - говорится в соболезновании.
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