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В Пинске суд оштрафовал "народных репортеров" Петрухина и Кабанова на 980 рублей каждого

13.03.2018 07:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Пинского района и города Пинска 12 марта рассмотрел административные дела брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова и признал их виновными в незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ (ч. 2 ст. 22.9 КоАП), оштрафовав на 40 базовых величин (980 рублей) каждого.

Александр Кабанов во время встречи противников строительства аккумуляторного завода на площади в Бресте 11 марта 2018 года. Фото: Станислав Коршунов

Это связано с заводом аккумуляторов Exide в Пинске, сообщил БелаПАН Кабанов.

«19 января я и Сергей Петрухин приехали записаться на встречу со специалистами предприятия. Но нас туда не пустили. О том, как это происходило, мы вели прямые трансляции. Я — на своей странице в „Фейсбуке“, Петрухин — в youtube-проекте „Народный репортер“, — дополнил Кабанов. — Попавший в кадр работник завода обратился в милицию, и на нас составили административные протоколы».

Блогеры намерены обжаловать данные судебные решения.

«Мы считаем, что привлечены к административной ответственности неправомерно, так как сайты youtube и „Фейсбук“ не относятся к СМИ», — заявил Кабанов.

Напомним, 28 февраля суд Ленинского района Бреста, признавший Петрухина и Кабанова виновными по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), оштрафовал каждого на 50 базовых величин (1.225 рублей).

Основанием стал выпуск youtube-проекта «Народный репортер», в котором активист ОГП Александр Кабанов заявил, что, если в течение недели власти города и области не остановят строительство аккумуляторного завода под Брестом, он 25 февраля в 12.00 выйдет на площадь Ленина в Бресте в знак протеста против возведения предприятия. Это заявление поддержал Сергей Петрухин.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик строительства — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Брестского района и Бреста считают, что предприятие угрожает их здоровью. Было собрано почти 37 тыс. подписей против строительства, которые были переданы в Администрацию президента 22 февраля.

27 февраля в суде Московского района Бреста началось рассмотрение иска группы граждан и общественного объединения «Экодом» к ООО «АйПауэр».

С 25 февраля каждое воскресенье противники строительства аккумуляторного завода приходят на площадь Ленина в Бресте и обсуждают свои дальнейшие действия. В частности, 11 марта на площади начался сбор подписей за проведение в центре Бреста митинга против незаконного строительства данного завода.

Сергей Петрухин и Александр Кабанов в своем youtube-проекте «Народный репортер» освещают ситуацию со строительством этого предприятия.

 
Теги: Брест
 
 
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Суд признал их виновными в незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ.

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