По $500 уже точно не будет. Рынок новостроек Минска показывает уверенный рост

— По нашим данным, в октябре – ноябре прошлого года на привлечение кредита решалась основная масса покупателей квартир в новостройках эконом- и стандарт-класса, — уточняет Андрей Чернышев.

По мнению аналитика, на рост покупательской активности на рынке нового жилья повлияло и сокращение предложения на вторичном рынке. Поэтому часть покупателей «вторички» вынуждена была обратить свой взор на новостройки.

— Конечно, вторичный рынок жилья может предложить и готовые к проживанию квартиры (с ремонтом и мебелью), но они, как правило, ощутимо дороже новостроек эконом- и стандарт-класса, да и выбор таких квартир уменьшался с каждым днём. Если сравнивать новостройки с квартирами стандартных потребительских качеств вторичного рынка, то можно сказать, что ремонт нужно делать в обоих случаях, — дополняет аналитик.

По его мнению, некоторый оптимизм покупателям внушали и озвученные правительством прогнозы по стабильности в 2018 году курса доллара.