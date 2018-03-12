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По $500 уже точно не будет. Рынок новостроек Минска показывает уверенный рост

13.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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По 0 уже точно не будет. Рынок новостроек Минска показывает уверенный рост
дом на ул. Карвата

Спрос стал расти с лета прошлого года

Рост покупательской активности на рынке новостроек Минска был отмечен ещё осенью прошлого года. По мнению Андрея Чернышева, заместителя начальника отдела консалтинга и аналитики «ТВОЯ СТОЛИЦА ∙ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ», во многом это было обусловлено снижением ставок по кредитам и их доступностью для более широкого круга покупателей.

По 0 уже точно не будет. Рынок новостроек Минска показывает уверенный рост

По нашим данным, в октябре – ноябре прошлого года на привлечение кредита решалась основная масса покупателей квартир в новостройках эконом- и стандарт-класса, — уточняет Андрей Чернышев.

По мнению аналитика, на рост покупательской активности на рынке нового жилья повлияло и сокращение предложения на вторичном рынке. Поэтому часть покупателей «вторички» вынуждена была обратить свой взор на новостройки.

Конечно, вторичный рынок жилья может предложить и готовые к проживанию квартиры (с ремонтом и мебелью), но они, как правило, ощутимо дороже новостроек эконом- и стандарт-класса, да и выбор таких квартир уменьшался с каждым днём. Если сравнивать новостройки с квартирами стандартных потребительских качеств вторичного рынка, то можно сказать, что ремонт нужно делать в обоих случаях, — дополняет аналитик.

По его мнению, некоторый оптимизм покупателям внушали и озвученные правительством прогнозы по стабильности в 2018 году курса доллара.

По 0 уже точно не будет. Рынок новостроек Минска показывает уверенный рост

Увеличение спроса привело к росту цен

Вадим Тачкин, директор консультационной компании «Вива Капитал» (торговая марка ViVa Invest), говорит о том, что с рынка вымываются предложения по цене ниже $1000 за «квадрат». Особенно это касается типового жилья, которое быстро строится.

Он приводит примеры темпов реализации квартир в домах эконом-класса в Степянке на ул. Карвата и Каменной Горке, которые превышают ожидаемые, чем, собственно, и подтверждается высокий покупательский спрос. В настоящее время квартиры продаются по $970/кв.м, хотя в сентябре прошлого года в этих же домах они реализовывались по $800/кв.м. Но даже с учётом роста цены продажи уже практически завершены.

Сейчас дольщик, приходя к нам в офис, выбирает предложение из оставшихся вариантов, причём не на самом лучшем этаже и не с самым красивым видом из окна. Мы видим, что за полгода цена «квадрата» приросла на $170, хотя Степянка — не самый лучший микрорайон города. Это бурный рост цен, который опережает рост степени готовности дома. Пока число желающих купить квартиру в новостройке превышает количество предлагаемых позиций. Поэтому мы не планируем замораживать эту цену, будем её повышать, — говорит эксперт. — Многие думали, что тенденция роста цен будет временная. Оказалось, что нет. Рынок из фазы падения цен перешёл в фазу роста. Население богаче не стало, а цены растут. Это говорит о том, что они (цены) не находятся в прямой зависимости от платежеспособности граждан.

В ряде новых проектов, которые уже вышли или выйдут на рынок в ближайшее время, застройщики заявляют цену $1000/кв.м и более. Например, буквально несколько дней назад государственный застройщик «Минскстрой» в своём новом доме на ул. Скрипникова предложил квартиры по $1043/кв.м.

По 0 уже точно не будет. Рынок новостроек Минска показывает уверенный рост

Чуть раньше частная компания ООО «ММК-ФанИнвест» сообщила о том, что в мае выйдет на стройплощадку и начнёт строительство панельных домов в Сухарево (ЖК «Кипарис») по $999/кв.м.

В конце февраля компания Dana Holdings объявила о начале продаж в новостройке «Пальма», входящей в состав жилого комплекса Minsk World. Цена «квадрата» стартовала от $1049, что значительно дороже, чем в предыдущих новостройках комплекса.

По 0 уже точно не будет. Рынок новостроек Минска показывает уверенный рост

Андрей Чернышев также говорит о том, что увеличение цен по отдельным домам было отмечено ещё летом прошлого года, но повсеместный характер оно обрело лишь к концу 2017 года. Видя подогреваемый кредитами активный спрос на новостройки и рекордно низкое предложение квартир на вторичном рынке, застройщики стали активнее поднимать цены.

 

Теги: Минск
 
 
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Рост цен на минские новостройки начался ещё летом прошлого года. Осенью дополнительный импульс рынку дали доступные кредиты. В 2018 году динамика роста цен...

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