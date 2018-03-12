Группа А1 (входит в российскую «Альфа-Групп») завершила сделку по продаже сети продовольственных супермаркетов «Белмаркет». Покупателем 100% пакета акций, принадлежавших кипрским структурам группы, выступила сеть «Гиппо». Об этом говорится пресс-релизе российской инвесткомпании, поступившем в распоряжение TUT.BY.

«В 2007 году А1 приняла решение войти на новый для себя рынок Беларуси и создать с нуля сеть продовольственных супермаркетов. За одиннадцать лет компания развивалась, успешно преодолела кризисы, существенно увеличила свою капитализацию. Выход А1 из проекта обусловлен завершением инвестиционного цикла. Мы довольны инвестицией и финансовым результатом», — заявил управляющий партнер А1 Андрей Елинсон.

В настоящее время доля рынка «БелМаркетКомпани» составляет порядка 4%. Под управлением находится 71 магазин в 13 городах Беларуси. Выручка сети «Белмаркет» — около 200 млн долларов по итогам 2017 года. Штат — более 3500 сотрудников

Иностранное унитарное предприятие «БелВиллесден» управляет сетью гипермаркетов «Гиппо» и торговым центром «МОМО». В настоящий момент «Гиппо» объединяет 11 торговых объектов в Минске, Гомеле и Могилеве. 8 из них — это гипермаркеты.

«Стратегическое значение покупки такого качественного актива как „Белмаркет“ — неоспоримо. Это приобретение серьезно укрепляет наши позиции в формате супермаркет, а внедрение ассортиментной политики „Гиппо“, позволит не только сохранить существующую клиентскую базу, но и привлечь новых покупателей, увеличив товарооборот. Централизация таких ключевых функций как закупка, логистика, IT и управление персоналом окажет значительный положительный эффект и даст толчок для дальнейшего развития», — прокомментировал сделку генеральный директор сети «Гиппо» Олег Барановский.