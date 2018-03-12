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С окончанием зимы на рынок загородной недвижимости возвращаются продавцы
13.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Несмотря на минусовую температуру воздуха, раз за разом мы наблюдаем, как в феврале начинает расти предложение на рынке загородной недвижимости. Нынешний год не стал исключением: количество выставленных на продажу объектов за февраль увеличилось на 3,8%. Этот рост был обеспечен за счет недостроенных объектов (+5% к январю) и участков (+3,7%). Предложение дач и домов пока продолжает сокращаться (на 1,7-3,7%), но в марте, скорее всего, начнётся обратный процесс.
В прошлые годы именно на март-апрель приходился основной приток объектов. Можно ожидать появление как новых продавцов, так и тех, кто не «продался» в прошлом году. Текущий уровень предложения выше прошлогоднего на 14,4% — это означает, что конкуренция за покупателя этой весной будет выше.
Февральские данные по спросу ещё неокончательные, но результаты января свидетельствуют о том, что год начался довольно активно. Количество сделок с загородной недвижимостью в Минском районе оказалось на 18% выше, чем в начале 2017-го. В соседних с Минским районах ситуация пока иная — сделок там было на 16% меньше, чем годом ранее.
Динамика цен в феврале 2018 года была разнонаправленной. Рост наблюдался у домов, построенных после 2000 года (+0,8%), а также у недостроенных объектов (+1,4%). Снижение - у домов, построенных до 2000 года (-4,4%), участков (-1,8%) и дач (-1,3%).
Ситуация в Минске
Предложение домов в Минске за месяц сократилось на 3,7% — в этом плане столица отличается от пригорода, где выставленных на продажу объектов стало больше.
Средняя цена 1 квадратного метра в домах, расположенных в черте города, второй месяц подряд располагается в районе круглой отметки в $1000. За последние 12 месяцев средняя цена продажи домов опустилась на 3,7%. Для сравнения — квартиры за аналогичный период подорожали почти на 8%.
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