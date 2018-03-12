С окончанием зимы на рынок загородной недвижимости возвращаются продавцы

Несмотря на минусовую температуру воздуха, раз за разом мы наблюдаем, как в феврале начинает расти предложение на рынке загородной недвижимости. Нынешний год не стал исключением: количество выставленных на продажу объектов за февраль увеличилось на 3,8%. Этот рост был обеспечен за счет недостроенных объектов (+5% к январю) и участков (+3,7%). Предложение дач и домов пока продолжает сокращаться (на 1,7-3,7%), но в марте, скорее всего, начнётся обратный процесс.

В прошлые годы именно на март-апрель приходился основной приток объектов. Можно ожидать появление как новых продавцов, так и тех, кто не «продался» в прошлом году. Текущий уровень предложения выше прошлогоднего на 14,4% — это означает, что конкуренция за покупателя этой весной будет выше.