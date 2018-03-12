Сегодня в минском парке Янки Купалы торжественно открыли памятный знак культурным и политическим деятелям начала 20 века братьям Луцкевичам. На мероприятие пришли потомки, историки и оппозиция. А вот представителей власти на нем не оказалось.

Братья Антон и Иван Луцкевичи были белорусскими публицистами, культурными и политическими деятелями первой половины 20 века. Они выступили одними из инициаторов провозглашения Белорусской народной республики 25 марта 1918 года. К празднованию юбилея этого события впервые присоединилась власть, которая на основании обращений потомков и приняла решение об установке мемориала Луцкевичам.

Изначально в торжественном открытии памятного знака предполагалось участие представителей Мингорисполкома и депутатов парламента. Но ни тех ни других на мероприятии мы не заметили. Из государственного телевидения было только ОНТ.







Со сцены с торжественными речами выступили академик Академии наук, профессор Александр Коваленя, внучатая племянница Луцкевичей из Питера Маргарита Перова и глава партии БНФ Григорий Костусев.

Общий посыл их слов был в числе прочего в том, что у нас одна история вне зависимости от идеологических взглядов. И одна независимость, в становление которой братья Луцкевичи сделали большой вклад.

Маргарита Перова рассказала TUT.BY, что вопрос установки памятного знака она подняла еще шесть лет назад и начала писать в разные госорганы. До 2017 года ей приходили отказы, мотивированные разными причинами.

— А ў 2017 годзе Макей вельмі добра выступіў на З’ездзе беларусаў свету і я пачула, што нейкі новы час на Беларусі настаў. І потым мы падалі ўсе паперы. Вельмі дапамог дэпутатскі корус, Міністэрства культуры, Мінгарвыканкам, і ў студзені мы атрымалі дазвол. У лютым сабраўся архітэктурны савет і зацвердзіў помнік Градава, — рассказывает Перова.

Памятный знак установлен возле велодорожки за музеем Янки Купалы. Именно на этом месте был дом Луцкевичей. Рядом — тополь, посаженный ими.

Памятный знак — совместная работа маститого белорусского архитектора Юрия Градова и скульптора Константина Селиханова. Градов говорит, что власти попросили заняться проектом именно его, потому что он автор памятника Янке Купале в этом же парке.

Памятный знак согласовали и сделали в сжатый срок — примерно за месяц. На само изготовление и вовсе ушло 10 дней, говорит Градов.

— Изначально планировалось, что памятный знак будет установлен чуть левее — на второстепенной аллее. Но туда, к счастью, не смог подъехать кран. И нашлось более лучшее место. Так что не бывает худа без добра, — говорит Градов.