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Доллар и евро на торгах 13 марта подорожали, российский рубль подешевел

13.03.2018 13:54 — Новости Экономики | news.21.by  
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Доллар и евро на торгах 13 марта подорожали, российский рубль подешевелВо вторник, 13 марта, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги иностранными валютами на текущей неделе.

По итогам торгов 13 марта установлены следующие курсы валют:

- курс доллара США по сравнению с предыдущими торгами ПОВЫСИЛСЯ на 0,0020 BYN ( 0,12%) и был зафиксирован на уровне 1,9585 BYN/USD;

- курс евро стал ВЫШЕ на 0,0018 BYN  ( 0,07%) и по итогам торгов составил 2,4132 BYN/EUR;

- курс российского рубля УМЕНЬШИЛСЯ  на 0,0131 BYN (-0,38%) за 100 RUB и теперь равен 3,4410 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 13 марта составил 25,981 млн. BYN, уменьшившись по сравнению с предыдущими торгами (27,561 млн. BYN).

Объем торговли евро составил 22,363 млн. BYN, что выше объема торгов в понедельник (18,613 млн. BYN).

Объем торговли российским рублем по сравнению с торгами 12 марта уменьшился и составил 13,272 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 21,502 млн. BYN).

 
 
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Во вторник, 13 марта, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги иностранными валютами на текущей неделе

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