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Президент новый, планов - громадье. Шейман доложил Лукашенко об итогах визита в Зимбабве

13.03.2018 14:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко во вторник принял с докладом управляющего делами президента Беларуси Виктора Шеймана. Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече речь шла о перспективах расширения экономического сотрудничества Беларуси с государствами африканского континента. В частности, Шейман доложил об итогах своего визита в Зимбабве. Страну он посетил «по поручению главы государства».

В частности, состоялись переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, а также первым вице-президентом, министром горной добычи и развития добывающей отрасли, председателем Резервного банка, министрами иностранных дел и международной торговли, сельского хозяйства, транспорта и развития инфраструктуры, высшего образования, развития науки и технологий.

Стороны достигли договоренности и подписали контракты на сумму около 58 млн долларов, в том числе по поставкам белорусских тракторов на 43 млн долларов и техники для лесного хозяйства на 15 млн. Речь шла также о создании сборочных производств белорусской сельскохозяйственной и горнодобывающей техники.  

Кроме того, Зимбабве заинтересована в закупке белорусских удобрений, готовится контракт на сумму около 10 млн долларов.

Стороны обсудили также создание совместных предприятий по переработке мяса и молока, в области строительства и транспорта. Зимбабве готова использовать белорусский опыт по рекультивации земель и ирригации засушливых районов. По словам Виктора Шеймана, прорабатываются возможности двустороннего сотрудничества в области электроэнергетики.

Президент был также проинформирован о перспективах развития контактов с Зимбабве в области горной добычи, в том числе создании предприятия по добыче полезных ископаемых. В частности, белорусские специалисты могут быть задействованы в геологоразведке, добыче нефти и газа в этой стране.

Похоже, прошлогодний политический кризис, завершившийся уходом в отставку президента Роберта Мугабе, руководившего страной 37 лет, не помешал развитию отношений.

По данным Белстата, в прошлом году белорусский экспорт в Зимбабве вырос в 86 раз — до 19 млн долларов.

 
 
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Александр Лукашенко во вторник принял с докладом управляющего делами президента Беларуси Виктора Шеймана. Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече...

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