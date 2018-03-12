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В сельсовете Березовского района, где победил кандидат "против всех", пересчитали голоса

13.03.2018 14:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Первомайской сельской избирательной комиссии пересчитали голоса по Кабаковскому избирательному округу № 11 по результатам местных выборов, прошедших 18 февраля. В результате второго подсчета оказалось, что за бывшего милиционера Дмитрия Гукина отдано 50 голосов, а «против всех» проголосовали 39 человек. В первоначальном протоколе было наоборот.

Ранее наблюдатель Сергей Русецкий и член комиссии Александр Кендо рассказывали, что во время подсчета голосов в день выборов на этом участке большинство проголосовало «против всех», что было зафиксировано и в протоколе.

Однако через некоторое время после выборов стало известно, что на этом безальтернативном округе все же объявили депутатом Дмитрия Гукина .

Наблюдатель из Березы Сергей Русецкий написал заявление в прокуратуру, чтобы выяснить, почему так получилось. Ему пришел ответ из Березовской районной избирательной комиссии, что бюллетени еще раз пересчитали на следующий день после выборов, 19 февраля.

Фото: Радыё «Свабода»

«Первомайская сельская избирательная комиссия в присутствии членов Березовской районной избирательной комиссии Крагеля А.В. и Мшара В.В., заместителя председателя участковой комиссии участка для голосования № 30 Быцко И.Л., провела повторный пересчет голосов по Кабаковскому избирательному округу № 11, о чем был составлен акт о проведении повторного подсчета голосов избирателей по этому избирательному округу», — сообщается в ответе из районной избирательной комиссии на заявление Русецкого.

В результате второго подсчета оказалось, что за кандидата Дмитрия Гукина отдано 50 голосов, а «против всех» проголосовали 39 человек. В первоначальном протоколе было наоборот.

Наблюдатель Сергей Русецкий говорит, что удивлен таким поворотом, потому что и сам стоял у стола, где считались голоса в день выборов.

«Комиссия из 14 человек считала голоса. Потом кандидат обжаловал это, объяснения взяли у наблюдателей, но почему-то не у всех, а только у „правильных“. То же самое можно сказать и о членах комиссии — если сначала все 14 считали, то почему на повторное перечисление не пригласили члена комиссии от БНФ Александра Кендо? Результат получился такой, какой был нужен райисполкому», — заявил «Свободе» Сергей Русецкий.

 
 
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В результате второго подсчета оказалось, что за бывшего милиционера Дмитрия Гукина отдано 50 голосов, а "против всех" проголосовали 39 человек. В первоначальном...

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