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В Гродно власти разрешили празднование 100-летия БНР

13.03.2018 15:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Гродненские власти разрешили провести митинг и концерт к 100-летию провозглашения БНР в Коложском парке 25 марта. Об этом сообщил председатель гродненской организации БНФ Вадим Саранчуков на своей странице в Facebook.

Фото: Герман Сачук, TUT.BY

Гродненские активисты подали заявку на проведение массовых мероприятий (концерта и митинга) к 100-летию БНР 3 марта.

Сбор участников — с 13.00 до 14.00 около стелы «850 лет Гродно». Сама акция разрешена с 14.00 до 17.00 на этой же площадке.

Фото: facebook.com/saranchukou

Власти разрешили провести концерт и митинг с использованием сцены и звукоусилительной аппаратуры. Кроме того, организаторов освободили от оплаты услуг милиции и медиков, которые будут дежурить во время акции, а также уборки территории после.

Напомним, в Минске власти также разрешили проведение концерта и митинга к 100-летию провозглашения БНР в центре города 25 марта. Место проведения — площадка у Театра оперы и балета.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Гродненские власти разрешили провести митинг и концерт к 100-летию провозглашения БНР в Коложском парке 25 марта.

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