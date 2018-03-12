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Беларусь предлагает России принять дорожную карту для урегулирования вопросов по поставкам молока

13.03.2018 16:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь предлагает России принять дорожную карту для урегулирования вопросов по поставкам молока, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

По словам министра, Беларусь продолжает переговоры с Россией по урегулированию ситуации с поставками молока и молочной продукции. В ближайшее время в Москве для обсуждения данного вопроса запланирована встреча на уровне вице-премьеров.

«Мы предложили для урегулирования дорожную карту, в которой обозначены позиции Беларуси, учтены позиции Российской Федерации. Уверен, что рассмотрение и принятие этой дорожной карты снимет запрет поставок наших предприятий на российский рынок», — отметил Леонид Заяц.

«Все есть шансы, чтобы сесть за стол переговоров и договориться по доступу нашей продукции на рынки России», — считает министр.

В марте планируется провести совместную коллегию аграрных ведомств Беларуси и России, где будут рассматриваться балансы продовольствия. Эти балансы затем станут основой для поставок продукции на российский рынок. Леонид Заяц подчеркнул, что сегодня можно с уверенностью говорить о качестве белорусского молока.

«С уверенностью могу сказать, что остатков антибиотиков в нашей продукции нет и не может быть. Сырье, которое сегодня поступает из хозяйств на молочное предприятие, подвергается очень тщательному контролю. Тот же самый контроль есть и в процессе переработки. При отгрузке готовой продукции каждая партия исследуется в лабораториях», — пояснил министр.

Как сообщалось, Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока и молочной продукции из Беларуси на 15 марта. Первоначально заявлялось о запрете на поставки с 26 февраля, затем введение переносилось на 6 марта.

 
 
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В ближайшее время в Москве для обсуждения данного вопроса запланирована встреча на уровне вице-премьеров.

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