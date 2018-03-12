8 марта в группе «Совет рабочих Пинскдрева — сопротивление» в соцсети "ВКонтакте" появился видеоролик, на котором четверо неизвестных в масках призывают россиян не покупать продукцию ЗАО «ХК «Пинскдрев».

Фото: скриншот видео

На видео один из четырех человек зачитывает текст обращения, в котором упоминаются несчастные случаи на предприятии, критикуются условия труда, а также ставится под сомнение качество выпускаемой продукции.

В подписи к видео авторы указали, что свое обращение они подготовили давно, но не публиковали, так как надеялись, что их представитель, Дмитрий Кудренок, победит на выборах в Пинский городской совет депутатов.

«Последней же каплей, переполнившей чашу нашего терпения, стала очередная смерть, уже вторая на предприятии с начала этого года», — говорится в подписи к видео.

Кроме того, авторы перечислили свои требования: вдвое повысить зарплату всем работникам холдинга, выплатить все долги пострадавшим от взрыва завода ДСП, создать независимый профсоюз и «настоящие комиссии по охране труда», провести полную ревизию оборудования, условий труда, а также передать «Пинскдрев» государству.

Люди в масках представляются членами совета рабочих «Пинскдрева». Незарегистрированная структура была создана в 2012 году экс-работником предприятия Дмитрием Кудренком.

В беседе с TUT.BY Дмитрий Кудренок отметил, что никакого отношения к публикации видео он не имеет. По словам собеседника, авторы ролика — «сами мужики с «Пинскдрева».

«Идея именно такой формы подачи материала — тоже их», — рассказал Дмитрий.

Он подчеркнул, что уже не является председателем совета рабочих. Предоставить контакты кого-либо из участников съемок Дмитрий отказался.

«Связаться с ними нельзя. Все понимают, что последует в случае «палева» — даже не увольнение (…) А кому нужны доказательства этого (участия в съемках работников «Пинскдрев» — TUT.BY)? Тем, кто работает? Или тем, кто ловит? Тем, кто ловит, конечно. Вот пусть и ловят. Не знаю, правда, за что. Пусть бы лучше деньги людям платили», — резюмировал собеседник.

В администрации ЗАО «ХК «Пинскдрев» TUT.BY сообщили, что генеральный директор предприятия видео комментировать не будет, но добавили, что с роликом не согласны и «будут оспаривать», не конкретизировав, с чем именно не согласны и какие тезисы намерены оспаривать.

Ранее директор по работе с персоналом холдинга «Пинскдрев» Николай Трушко в комментарии для Naviny.by опроверг существование совета рабочих на предприятии. По факту публикации видео он намерен направить заявление в прокуратуру для реагирования.

«Никакого совета нет. Это его [Дмитрия Кудренка] домыслы. А вся эта информация снята с интернета и отправляется в прокуратуру России по месту его пребывания, сюда в прокуратуру для реагирования и на предприятие, где он работает», — сказал Николай Трушко.

Напомним, с начала года в холдинговой компании «Пинскдрев» произошло два несчастных случая. 19 января в производственном цехе ООО «Шперплат» был смертельно травмирован движущимися частями оборудования 38-летний лущильщик шпона. 2 марта на лесобирже утонул 37-летний термообработчик древесины .

25 октября 2010 года в результате взрыва на участке по производству древесных топливных гранул пострадал 21 работник предприятия: 2 человека погибли на месте, еще 12 умерли в больницах Пинска, Бреста и Минска. Пятеро пострадавших остались инвалидами.