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В Сети появилось видео, где люди в масках призывают россиян не покупать продукцию "Пинскдрева"
13.03.2018 16:27 — Новости Экономики | Tut.by
8 марта в группе
На видео один из четырех человек зачитывает текст обращения, в котором упоминаются несчастные случаи на предприятии, критикуются условия труда, а также ставится под сомнение качество выпускаемой продукции.
В подписи к видео авторы указали, что свое обращение они подготовили давно, но не публиковали, так как надеялись, что их представитель, Дмитрий Кудренок, победит на выборах в Пинский городской совет депутатов.
«Последней же каплей, переполнившей чашу нашего терпения, стала очередная смерть, уже вторая на предприятии с начала этого года», — говорится в подписи к видео.
Кроме того, авторы перечислили свои требования: вдвое повысить зарплату всем работникам холдинга, выплатить все долги пострадавшим от взрыва завода ДСП, создать независимый профсоюз и «настоящие комиссии по охране труда», провести полную ревизию оборудования, условий труда, а также передать «Пинскдрев» государству.
Люди в масках представляются членами совета рабочих «Пинскдрева». Незарегистрированная структура была создана в 2012 году экс-работником предприятия Дмитрием Кудренком.
В беседе с TUT.BY Дмитрий Кудренок отметил, что никакого отношения к публикации видео он не имеет. По словам собеседника, авторы ролика — «сами мужики с «Пинскдрева».
«Идея именно такой формы подачи материала — тоже их», — рассказал Дмитрий.
Он подчеркнул, что уже не является председателем совета рабочих. Предоставить контакты кого-либо из участников съемок Дмитрий отказался.
«Связаться с ними нельзя. Все понимают, что последует в случае «палева» — даже не увольнение (…) А кому нужны доказательства этого (участия в съемках работников «Пинскдрев» — TUT.BY)? Тем, кто работает? Или тем, кто ловит? Тем, кто ловит, конечно. Вот пусть и ловят. Не знаю, правда, за что. Пусть бы лучше деньги людям платили», — резюмировал собеседник.
В администрации ЗАО «ХК «Пинскдрев» TUT.BY сообщили, что генеральный директор предприятия видео комментировать не будет, но добавили, что с роликом не согласны и «будут оспаривать», не конкретизировав, с чем именно не согласны и какие тезисы намерены оспаривать.
Ранее директор по работе с персоналом холдинга «Пинскдрев» Николай Трушко в комментарии для Naviny.by
«Никакого совета нет. Это его [Дмитрия Кудренка] домыслы. А вся эта информация снята с интернета и отправляется в прокуратуру России по месту его пребывания, сюда в прокуратуру для реагирования и на предприятие, где он работает», — сказал Николай Трушко.
Напомним, с начала года в холдинговой компании «Пинскдрев» произошло два несчастных случая. 19 января в производственном цехе ООО «Шперплат» был
25 октября 2010 года в результате взрыва на участке по производству древесных топливных гранул пострадал 21 работник предприятия: 2 человека погибли на месте, еще 12 умерли в больницах Пинска, Бреста и Минска. Пятеро пострадавших остались инвалидами.
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На видео один из четырех человек зачитывает текст обращения, в котором упоминаются несчастные случаи на предприятии, критикуются условия труда, а также ставится...
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