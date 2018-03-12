Саакашвили: После отравления Литвиненко Лукашенко в шутку советовал мне не есть в Лондоне суши

В новом документальном фильме телеканала ВВС о Владимире Путине «Путин новый царь» Михаил Саакашвили рассказал, что в 2006 году на приеме в Минске Александр Лукашенко при Путине шутил, чтобы Саакашвили не ел в Лондоне суши.

Диалог, по словам Саакашвили, произошел на банкете после саммита глав государств СНГ в Минске в конце ноября 2006 года. В начале ноября того же года в Лондоне погиб от отравления полонием бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко . На тот момент расследование еще не провели, но одна из предварительных версий говорила о том, что к смерти Литвиненко причастны российские власти. Незадолго до смерти Литвиненко был в одном из лондонских суши-баров.

На банкете в Минске в присутствии Путина и Лукашенко Саакашвили рассказал, что собирается в Лондон на встречу с Тони Блэром.

«Лукашенко шутил об этом, он сказал мне: Миша, если вы собираетесь в Лондон, ешьте хорошо здесь. И ничего не ешьте в Лондоне, особенно не ешьте суши. Даже близко не подходите к суши, — рассказал в фильме Саакашвили. — Он еще добавил, что самая безопасная еда у Владимира Владимировича, и передал тарелку Путина мне. Путин разозлился и сказал, что он не имел никакого отношения к убийству Литвиненко».

Напомним, 4 марта в Лондоне был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за госизмену и в 2010 году выдан Великобритании. Вместе со Скрипалем была отравлена его дочь Юлия. Оба находятся в коме.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила , что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было создано в СССР. Разработчик «Новичка» заявил , что яд производит только Россия, а Скрипаль умрет или останется калекой.