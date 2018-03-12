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Саакашвили: После отравления Литвиненко Лукашенко в шутку советовал мне не есть в Лондоне суши
13.03.2018 17:29 — Новости Экономики | Tut.by
В новом документальном
Диалог, по словам Саакашвили, произошел на банкете после саммита глав государств СНГ в Минске в конце ноября 2006 года. В начале ноября того же года в Лондоне погиб от отравления полонием бывший сотрудник ФСБ
На банкете в Минске в присутствии Путина и Лукашенко Саакашвили рассказал, что собирается в Лондон на встречу с Тони Блэром.
«Лукашенко шутил об этом, он сказал мне: Миша, если вы собираетесь в Лондон, ешьте хорошо здесь. И ничего не ешьте в Лондоне, особенно не ешьте суши. Даже близко не подходите к суши, — рассказал в фильме Саакашвили. — Он еще добавил, что самая безопасная еда у Владимира Владимировича, и передал тарелку Путина мне. Путин разозлился и сказал, что он не имел никакого отношения к убийству Литвиненко».
Напомним, 4 марта в Лондоне был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за госизмену и в 2010 году выдан Великобритании. Вместе со Скрипалем была отравлена его дочь Юлия. Оба находятся в коме.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
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Диалог, по словам Саакашвили, произошел на банкете после саммита глав государств СНГ в Минске 28 ноября 2006 года.
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