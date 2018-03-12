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Шейман с сыном пообещали Зимбабве построить большой завод и товарооборот на 1 млрд долларов

13.03.2018 17:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Во вторник управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман отчитался перед Александром Лукашенко о своем визите в Зимбабве. TUT.BY почитал местные СМИ и увидел, что вице-президент Беларуси, как его называют зимбабвийские журналисты, пообещал африканскому государству много интересного.

У Виктора Шеймана состоялись переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва Фото: herald.co.zw

Как ранее сообщалось, Беларусь и Зимбабве подписали контракты на сумму около 58 млн долларов, в том числе по поставкам белорусских тракторов на 43 млн долларов и техники для лесного хозяйства на 15 млн.

Однако планы между Минском и Хараре на самом деле более амбициозные. Виктор Шейман пообещал увеличить взаимный товарооборот до 1 млрд долларов, пишет The Herald. По итогам 2017 года он вырос в 10 раз и превысил 20 млн долларов.

«Моя цель — торговля на миллиард долларов между нашими странами в недалеком будущем. Предполагается рекультивация земель и ирригация засушливых районов, строительство плотин, промышленных предприятий, даже недорогих домов», — сказал он. Шейман дал поручение создать в Зимбабве «специальную строительную компанию». По его мнению, страна, не имеющая выхода к морю, нуждается в «большом количестве грузовиков и логистических компаний для доставки своих товаров».

Беларусь также согласилась построить в Зимбабве самое большое предприятие по производству солнечной энергии. Старт проекту должен быть дан в январе следующего года.

Управляющий делами президента Беларуси пообещал отправить в Зимбабве «тысячи своих технических специалистов для реализации проектов», контракты по которым уже подписаны. Шейман рад видеть зимбабвийцев в белорусских университетах «для обучения их будущему развитию экономики Зимбабве».

Визит белорусской делегации в Зимбабве состоялся в первых числах марта. В ее состав входили, в частности, сын Шеймана Сергей (представлен как советник) и замдиректора «Белзарубежторга» Андрей Ковхуто (бывший министр природы и окружающей среды).

 
 
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Шейман дал поручение создать в Зимбабве "специальную строительную компанию".

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