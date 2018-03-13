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Чистая прибыль компаний Управления делами президента составила 120 млн рублей

14.03.2018 01:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Прибыль системы Управления делами президента Беларуси планируется увеличить в два раза. Об этом управляющий делами Виктор Шейман заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Стоит планка, чтобы на следующий год прибыль как минимум в два раза нарастить. Это вполне подъемная и решаемая задача», — сказал он.

Говоря об итогах работы системы Управления делами в 2017 году, Виктор Шейман отметил, что чистая прибыль заработана в объеме 120 млн рублей. Значительно возрос экспорт товаров и услуг, при положительном сальдо внешней торговли в размере 194 млн долларов. «Хорошая динамика работы промышленных, сельскохозяйственных, строительных предприятий, предприятий лесохозяйственного комплекса», — сказал Шейман.

Согласно официальному сайту Управделами президента, УДП было создано указом главы государства в августе 1994 года, прошло путь «от небольшого подразделения, занимавшегося материально-техническим и социально-бытовым обеспечением высших органов государственной власти, до крупного многоотраслевого субъекта хозяйственной деятельности, объединившего десятки успешно работающих подведомственных предприятий». В настоящее время структура УДП включает порядка 80 подчиненных организаций, расположенных в Беларуси и за ее пределами.

Сфера интересов — самая широкая. Это национальные парки, санатории, три крупные гостиницы в Минске, недвижимость, которая сдается в аренду, импорт алкогольной и табачной продукции, торговля конфискатом и магазины duty free, страхование, лотерейный бизнес.

После прихода в УДП в начале 2013 года Виктора Шеймана бизнес-структура взяла под контроль несколько активов. К Управлению делами президента перешли «Агрокомбинат «Мачулищи», «Паритетбанк», «Молочный гостинец», созданный на базе минского Гормолзавода № 2. «Беларусьторг» (одна из компаний УДП) создал СП по выпуску новых видов удобрений.

 
Теги: Минск
 
 
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