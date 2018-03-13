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В Судане - золото, в Конго - нефть. Шейман рассказал, что Беларусь будет добывать в Африке
14.03.2018 00:49 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь планирует принять участие в добыче углеводородов сразу в нескольких странах Африки. Совместно с суданскими партнерами отрабатываются вопросы добычи золота в этой стране. Об этом, как сообщает
«По Судану отрабатываются вопросы добычи золота, поставки нашей техники и по созданию совместных предприятий, в том числе по тематике сельского хозяйства», — заявил Виктор Шейман.
Управделами президента также сообщил, что отрабатываются ряд проектов по добыче полезных ископаемых в Мозамбике, Конго, Судане.
«Скорее всего, в Конго мы сможем войти в добычу нефти. Для нас интерес представляет и Экваториальная Гвинея. Там нас интересует добыча нефти», — заявил Виктор Шейман.
По словам Шеймана, уже в этом году Беларусь начнет разрабатывать месторождения в Судане, Зимбабве, Мозамбике. В следующем году, возможно, конец этого года — в Экваториальной Гвинее и Конго.
«Мы будем заниматься широким спектром полезных ископаемых. Нам дано добро работать по нефти. Будем заниматься геологоразведкой и, если найдем, добычей нефти. Также геологоразведкой и добычей газа, геологоразведкой полезных ископаемых, включая и золото, и платину, и редкоземельные металлы», — рассказал Шейман о планах по сотрудничеству с Суданом.
Он также подчеркнул, что президент держит на персональном контроле тему сотрудничества с африканским континентом.
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По словам Шеймана, уже в этом году Беларусь начнет разрабатывать месторождения в Судане, Зимбабве, Мозамбике. В следующем году, возможно, конец этого года - в...
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