Минчанин решил построить дом сам – на это ушли все деньги от продажи квартиры и 20 лет: «Мой совет – покупать готовое»

— Лично для меня самым сложным было передвинуть то, что я не в силах передвинуть в одиночку. Остальное — посильно, просто нужно ставить цель и добиваться её. Однако тем, кто сейчас планирует покупку дома, советую: покупайте готовое. Стройка — большое испытание, и, если вы ограничены в бюджете, легко вам точно не будет. Если уж ввязались — не растягивайте и чётко оценивайте свои силы и возможности. Купили дом под отделку, значит, отделку надо завершить в течение года. Долгосрочные планы и проекты — очень опасны, вы рискуете просто закопать капитал.

Напоследок скажу: строительство дома — это очень большие компромиссы и жертвы. Да, мы живём в просторном коттедже, а не в тесной «хрущёвке», но не отдыхали за 25 лет ни разу. Это наш путь, и мы счастливы, но готовы ли вы идти на такие жертвы?