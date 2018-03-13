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В Бресте власти разрешили проведение фестиваля в День Воли - с концертом, ярмаркой и флагами
14.03.2018 07:58 — Новости Экономики | Tut.by
В Бресте городские власти разрешили провести митинг и фестиваль в День Воли, сообщил TUT.BY председатель Брестской областной организации Партии БНФ Дмитрий Шиманский.
100-летие принятия 3-й уставной грамоты Рады БНР, объявившей независимой Белорусскую Народную Республику, отметят митингом и уличным фестивалем с концертом, розыгрышем призов, ярмаркой товаров белорусских ремесленников. Городские власти дали разрешение на проведение мероприятия, но попросили перенести праздник с улицы Советской на площадь Свободы.
Как сообщил Дмитрий Шиманский, на фестиваль разрешено приносить бело-красно-белый флаг, а также символику партий и организаций, которые входят в оргкомитет праздника.
В прошлом году День Воли в Бресте отметили шествием и митингом. Акция была согласована с городскими властями.
Напомним, в
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Но попросили перенести праздник с улицы Советской на площадь Свободы.
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