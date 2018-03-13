В Бресте власти разрешили проведение фестиваля в День Воли - с концертом, ярмаркой и флагами

В Бресте городские власти разрешили провести митинг и фестиваль в День Воли, сообщил TUT.BY председатель Брестской областной организации Партии БНФ Дмитрий Шиманский.

День Воли в Бресте в 2017 году. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

100-летие принятия 3-й уставной грамоты Рады БНР, объявившей независимой Белорусскую Народную Республику, отметят митингом и уличным фестивалем с концертом, розыгрышем призов, ярмаркой товаров белорусских ремесленников. Городские власти дали разрешение на проведение мероприятия, но попросили перенести праздник с улицы Советской на площадь Свободы.

Как сообщил Дмитрий Шиманский, на фестиваль разрешено приносить бело-красно-белый флаг, а также символику партий и организаций, которые входят в оргкомитет праздника.

В прошлом году День Воли в Бресте отметили шествием и митингом. Акция была согласована с городскими властями.

Напомним, в Минске и Гродно власти разрешили празднование 100-летия БНР">Гродно власти также разрешили проведение концерта и митинга к 100-летию провозглашения БНР в центре города 25 марта.