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Больше половины белорусских евробондов выкупили американцы

14.03.2018 09:08 — Новости Экономики | БДГ  
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Больше половины белорусских евробондов выкупили американцы

Белорусские еврооблигации на сумму $600 млн, размещенные в феврале 2018 года, имели спрос среди международных инвесторов. 52 процента всех облигаций выкупили американцы.

Доходность по новым белорусским облигациям 12-летних еврооблигаций оказалась самой низкой за всю историю размещения белорусских ценных бумаг, пишет select.by.

  • 52% всех облигаций выкупили американцы;
  • 30% облигаций — инвесторы из Великобритании;
  • 17% — из континентальной Европы;
  • 1% — из Азии. 

Напомним, 21 февраля стало известно, что Беларусь начала размещение выпуска евробондов в целях погашения внешних заимствований. Срок размещения еврооблигаций – 12 лет, уровень доходности – 6,2% годовых.

Доля инвесторов из США при размещении белорусских облигаций в 2017 году также была высокой – они приобрели 60% всех ценных бумаг. При небольшом сокращении спроса американцев наблюдается существенный рост объема приобретений инвесторами из Европы.

Доходность по новым белорусским облигациям 12-летних еврооблигаций оказалась самой низкой за всю историю размещения белорусских ценных бумаг данного типа и составила 6,2%. Это немногим ниже украинских облигаций, размещенных в сентябре 2017 года. Тогда Украина разместил пятнадцатилетние ценные бумаги на $3 млрд под 7,375% годовых.

 
 
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Белорусские еврооблигации на сумму $600 млн, размещенные в феврале 2018 года, имели спрос среди международных инвесторов. 52 процента всех облигаций выкупили...

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