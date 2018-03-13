Больше половины белорусских евробондов выкупили американцы

Белорусские еврооблигации на сумму $600 млн, размещенные в феврале 2018 года, имели спрос среди международных инвесторов. 52 процента всех облигаций выкупили американцы.

Доходность по новым белорусским облигациям 12-летних еврооблигаций оказалась самой низкой за всю историю размещения белорусских ценных бумаг, пишет select.by .

52% всех облигаций выкупили американцы;

30% облигаций — инвесторы из Великобритании;

17% — из континентальной Европы;

1% — из Азии.

Напомним, 21 февраля стало известно, что Беларусь начала размещение выпуска евробондов в целях погашения внешних заимствований. Срок размещения еврооблигаций – 12 лет, уровень доходности – 6,2% годовых.

Доля инвесторов из США при размещении белорусских облигаций в 2017 году также была высокой – они приобрели 60% всех ценных бумаг. При небольшом сокращении спроса американцев наблюдается существенный рост объема приобретений инвесторами из Европы.

Доходность по новым белорусским облигациям 12-летних еврооблигаций оказалась самой низкой за всю историю размещения белорусских ценных бумаг данного типа и составила 6,2%. Это немногим ниже украинских облигаций, размещенных в сентябре 2017 года. Тогда Украина разместил пятнадцатилетние ценные бумаги на $3 млрд под 7,375% годовых.