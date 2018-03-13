Мясникович призвал госструктуры и бизнес активнее объединяться в решении задач социально-экономического развития Беларуси

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14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович считает, что госструктурам и бизнесу необходимо активнее объединяться в решении задач социально-экономического развития Беларуси. Такое мнение он высказал сегодня на международной научно-практической конференции "Инструменты повышения эффективности нормотворческой деятельности", передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Совета Республики напомнил о недавнем серьезном разговоре, который состоялся при рассмотрении итогов работы правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома в 2017 году. Тогда Президент Александр Лукашенко указал на ряд нерешенных задач социально-экономического развития страны. Глава государства акцентировал внимание на непростой ситуации в инвестиционной и инновационной сферах деятельности, подчеркнул необходимость дополнительных решений по обеспечению эффективной занятости населения, повышения жизненного уровня граждан.

"Президент справедливо и системно сформулировал необходимость слаженной работы всех государственных органов, всех ветвей власти и бизнес-сообщества по достижению приоритетных целей. Это не только задача правительства как исполнительной власти, это задача правительства в широком смысле как власти в целом", - сказал Михаил Мясникович.

Обращаясь к представителям белорусской стороны - участникам конференции, он заявил, что в практической деятельности приходится сталкиваться с фактами местничества, ведомственности, что наносит ущерб реальному делу. "Когда речь идет о важных государственных задачах, не должно быть позиции "моя хата с краю". Усилия всех государственных и коммерческих структур следует подчинить достижению поставленных целей", - подчеркнул глава верхней палаты парламента. Он задался вопросом, почему чиновники, да и некоторые руководители госорганов не всегда идут на согласование смелых инициатив, а думают лишь о корпоративных интересах. "Наша общая задача - выработать безошибочные законодательные решения, обеспечивающие формирование благоприятных условий для развития экономики, а в конечном итоге - благополучие каждого гражданина", - убежден Михаил Мясникович.

Он предложил участникам конференции обратиться к решениям пятого Всебелорусского народного собрания, определившим приоритеты и целевые ориентиры развития страны на среднесрочную перспективу. "Объективно оценивая действующее законодательство, полагаю, что нормативная правовая база требует развития, чтобы успешно реализовать намеченное, особенно с учетом внешних вызовов и угроз, с которыми приходится сталкиваться нашей стране", - отметил председатель Совета Республики.

Беларусь состоялась как суверенное государство. "У нас есть чем гордиться в формировании современного и достаточно полного законодательства. Но жизнь не стоит на месте. И если в первые годы государственного строительства наряду с базовыми, кодифицированными законодательными актами принималось значительное количество нормативных правовых актов, регулирующих отдельные вопросы, то сейчас мы работаем над комплексными и системными законодательными решениями", - сказал Михаил Мясникович.

Сегодня в Совете Республики проходит международная научно-практическая конференция "Инструменты повышения эффективности нормотворческой деятельности". В мероприятии участвуют члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, представители Конституционного суда, Верховного суда, министерств, Национального центра законодательства и правовых исследований, Национального центра правовой информации, ученые и зарубежные эксперты. Участники конференции обсуждают новые подходы к нормотворчеству. По итогам Совет Республики подготовит рекомендации, которые будут включены в законопроект о нормативных правовых актах.-0-