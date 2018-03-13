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Курсы валют на 14 марта

14.03.2018 13:48 — Новости Экономики | news.21.by  
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Курсы валют на 14 марта 14 марта 2018 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:

-  курс доллара – 1.9589;

-  курс евро – 2.4241;

-  курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4422.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились РОСТОМ на 0.0004 рубля до 1.9589, что составило 0.02%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0329 рублей.

Средневзвешенный курс евро УВЕЛИЧИЛСЯ по отношению к рублю на 0.0109 (0.45%), на 14 марта 2018 курс составил 2.4241. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0289 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились РОСТОМ на 0.0012 рублей (0.03%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0033 рублей.

 
 
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На БВФБ 14 марта прошли очередные торги, по результатам которых белорусский рубль ослаб к трем основным валютам корзины

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