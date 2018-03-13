Прием заявок на Startup Tour в Калининграде продлен до 15 марта

Мероприятие по поиску перспективных идей пройдет на площадке Балтийского федерального университета имени И. Канта 21 и 22 марта.

Принять участие в конкурсе стартапов могут технологические предприниматели, молодые ученые и студенты не только из Калининградской области, но и ближайших регионов. В течение двух дней инноваторов ждут образовательные программы, менторские сессии, конкурс по отбору перспективных идей. Жюри определит лучшие проекты по ряду направлений — биомедицина, промышленные и информационные технологии.

На открытии регионального этапа Стартап Тура выступит советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен — один из самых успешных предпринимателей Европы. Участие в мероприятии примут представители «Российской венчурной компании» (АО «РВК»), «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) и Фонда «Наше будущее».

В Калининградской области активно развиваются автомобиле- и машиностроение, судостроение и судоремонт, сельское хозяйство и производство продуктов питания, туристическая и рыболовная отрасли, янтарно-ювелирное производство. Один из основных стимулов для бизнеса, в том числе инновационного, действующий до 2045 года статус особой экономической зоны. Резиденты ОЭЗ освобождены от уплаты налога на прибыль и налога на имущество в течение первых шести лет экономической деятельности и на 50% освобождены от уплаты этих налогов в течение последующих шести лет.

Среди успешных проектов Калининградской области — компания «1 С-Битрикс», а также разработчик продуктов для гитаристов Ultimate Guitar и мобильных приложений KODE.

Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум»: «Калининград — не новичок в нашем Стартап Туре, мы уже неоднократно туда приезжали. И всегда наибольшее количество проектов, которые приходили к нам на конкурс, были связаны с информационными технологиями. Но в этом году мы хотим сделать упор на биомедицинские технологии, и это связано с планами региональной администрации по развитию именно этого кластера на территории Калининградской области».

В 2017 году в мероприятиях Open Innovations Startup Tour приняли участие свыше пяти тысяч молодых ученых и предпринимателей, 33 проекта стали победителями регионального конкурса и прошли в полуфинал Startup Village.