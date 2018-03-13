У Парка высоких технологий за десятилетие работы сложилась репутация клуба для избранных — компании пытались вступить годами, ведь нельзя было стать резидентом без выручки, без инвестиций и т.д. В ПВТ 2.0 с этим, кажется, удалось справиться — вчера число резидентов выросло сразу на 46 , достигнув 238.

И хотя юридически процедура осталась той же, новые резиденты говорят о том, что процесс вступления стал менее забюрократизированным.

«Когда мы приняли для себя решение развивать 3D-анимацию в Беларуси, резидентам ПВТ еще не было разрешено заниматься этим видом деятельности. Мы обратились с этим вопросом к директору Парка высоких технологий Всеволоду Янчевскому. Описали все предложения, как хотим развиваться. Президент подписал декрет, в котором все наши пожелания были учтены. Буквально за короткое время нам удалось стать резидентами Парка высоких технологий, все было сделано быстро, дружелюбно и открыто, без бюрократических препон», — говорит директор компании «Каноэ» Владимир Акимов.

«О вступлении в ПВТ мы задумались летом. На тот момент продукт был еще в стадии разработки, на проекте работало всего четыре человека, все они были одновременно и учредителями. Несмотря на популярное мнение о том, что для вступления в ПВТ нужно обладать большим штатом сотрудников и долгим опытом успешной работы на внешних рынках, мы решили из первых уст получить ответы на все вопросы. Ожидая пройти семь кругов ада бюрократии и готовясь услышать, что мы „не формат“, я пришла на консультацию в ПВТ и очень сильно была удивлена вовлеченности, глубокому пониманию бизнеса и клиентоориентированности нынешнего руководителя отдела регистрации ПВТ — Максима Варчени. Рассказала, что у нас и продукта пока нет, и выручка будет только в следующем году, и средней зарплаты такой, как у других в ПВТ, не будет, потому что мы не аутсорсинговая компания и у нас большая часть штата — это не IT-cпециалисты. Меня уверили, что это нормально, что ПВТ заинтересован в молодых продуктовых компаниях с ориентацией на экспорт и все вопросы решаемы. Шоком для меня было то, что, взяв паузу для выяснения ответов на некоторые вопросы, Максим перезвонил мне после окончания рабочего дня и дал детальные разъяснения. Такого уровня клиентоориентированности я не ожидала!» — отмечает директор ООО «Дата Деливери», разработчика продукта в сфере управления онлайн-присутствием бизнеса и репутационного менеджмента Rocketdata Дарья Данилова.

Кстати, из новых резидентов восемь — продуктовые компании, а 21 — реализует смешанную бизнес-модель, сочетающую создание собственных продуктов с аутсорсингом.

Среди «тяжеловесов», ставших резидентами, стоит отметить ООО «МэпДэйта» , центр разработки компании Mapbox (США), создавшей одну из ведущих мировых платформ для определения местоположения, картографирования и проектирования в режиме реального времени. В качестве резидента ПВТ компания планирует разработку программного обеспечения по распознаванию дорожной обстановки с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения.

Пришел в ПВТ и российский гигант Mail.Ru Group, зарегистрировав компанию «Игро Тэк», белорусский центр разработки игровых проектов.

«Игровое направление Mail.Ru Group объединяет лучших специалистов в области разработки и издания игр. Мы создаем собственные проекты, выпускаем игры зарубежных компаний и инвестируем в лучшие стартапы по всему миру. Как лидеры рынка мы стремимся развивать игровую индустрию как в России, так и за ее пределами, поэтому будем рады поделиться накопленными знаниями и опытом с резидентами Парка высоких технологий», — прокомментировал руководитель игрового направления Mail.Ru Group Василий Магурян.

Доросли до ПВТ и резиденты его бизнес-инкубатора. «Парк высоких технологий для нас очень важен. Это налоговые льготы и статус. Благодаря новому декрету есть опционы — это юридический плюс. Сегодня налоговые льготы нужны и стартапам, и большим компаниям. От них выигрывают все. Бизнес-инкубатор ПВТ — это очень крутое место. Мы выходцы отсюда. Он дает возможность стартовать начинающим компаниям при малых затратах. Когда ты начинаешь, то у тебя нет финансирования. Здесь можно фокусироваться на основном. Плюс дополнительные бонусы. Постоянно в инкубаторе проходят встречи и конференции. Здесь люди собираются, чтобы мир менять, и больше ничего не нужно», — отметил замдиректора по операционным вопросам компании «Клэвэтура» Михаил Крупенков.

«У нас собралось очень много молодых специалистов, которые полны идеями в области дополненной реальности. Хочу поблагодарить Парк высоких технологий, потому что благодаря ему мы познакомились с талантливыми людьми и будем дальше развиваться. Хочу отметить молодых специалистов — студентов, которых готовят здесь. Мы видим в этом будущее и поддержку как нашей, так и других компаний. У нас уже есть первое игровое приложение в области дополненной реальности, которое вышло раньше, чем у анонсированного смартфона Samsung. Хочу сказать спасибо стране, лично директору ПВТ Всеволоду Янчевскому за то, что предоставлена прекрасная возможность для развития нашей компании и других молодых амбициозных команд в Беларуси», — заявил руководитель отдела разработки компании «Камера Ферст Девелопмент» Евгений Суржанский.

Как ранее сообщалось, декрет № 8, которым в Беларуси создаются особые условия для развития IT-сферы, вступает в силу 28 марта.