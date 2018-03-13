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Топливо на АЗС в Беларуси с 15 марта дорожает на 1 копейку

14.03.2018 15:13 — Новости Экономики | БелТА  
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Топливо на АЗС в Беларуси с 15 марта дорожает на 1 копейку
Фото из архива

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 15 марта изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях увеличиваются на 1 копейку, или в среднем на 0,76%.

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,23, АИ-95-К5-Евро - Br1,31, АИ-98-К5-Евро - Br1,53, ДТ - Br1,34.

Как сообщалось, в Беларуси разработан новый механизм изменения цен на автомобильное топливо. Им в зависимости от изменения ситуации на нефтяном рынке предусматривается возможность корректировки цен на нефтепродукты как в сторону увеличения, так и снижения. При этом предусматривается постепенный выход на уровень цен, сопоставимый с действующим на российском рынке. В дальнейшем цены будут корректироваться в соответствии с изменениями мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 15 марта изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим". ...

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