Нацбанк решил не трогать ставки из-за высоких инфляционных ожиданий

Нацбанк по итогам ежеквартального заседания правления 14 марта оставил без изменения ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности. Нынешний уровень ставки, 10,5%, действует с 14 февраля .

«Инфляция находится в пределах прогнозной траектории», — констатировали в НББ. В феврале 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9%. В последующие месяцы регулятор ожидает сохранения инфляции в годовом выражении вблизи 5%.

«Экономическая активность продолжает восстанавливаться. Дезинфляционное влияние со стороны факторов спроса уменьшается прежде всего за счет опережающего роста заработных плат над ростом производительности труда», — констатируют в НББ, отмечая также сохранение высоких инфляционных ожиданий экономических субъектов. «Их уровень превышает целевой параметр по инфляции», — признают в НББ.

Регулятор также отмечает, что в начале 2018 года наблюдается прогнозируемое ускорение темпов роста средней широкой денежной массы — до 18,4% в годовом выражении в феврале.

«Таким образом, решение о сохранении процентных ставок отражает целесообразность поддержания нейтральности денежно-кредитных условий», — говорится в сообщении.

Следующее ежеквартальное заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике состоится 20 июня 2018 года.

Как ранее сообщалось, Национальный банк Беларуси прогнозирует снижение ставки рефинансирования до 9,5−10,5% к концу года.