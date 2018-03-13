Компания «Лидское пиво», 95% акций которой принадлежит финской Olvi Group, рассматривает возможность продаж более крепких спиртных напитков. Данную информацию TUT.BY подтвердил гендиректор компании Аудриус Микшис.



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Недавно Финское агентство по конкуренции и потребительским правам одобрило Olvi приобретение 80% уставного капитала компании Servaali, которая является одним из крупных частных импортеров алкогольных напитков в Финляндии. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение второго квартала.

Приобретение Servaali является частью новой стратегии роста Olvi. «Благодаря приобретению Olvi расширит ассортимент своих продуктов, улучшит рыночные позиции в мягких алкогольных напитках и обеспечит потенциал роста, создаваемый изменяющейся операционной средой», говорится в сообщении компании.

Помимо пива, Servaali специализируется на поставках ликеров, шампанского, вина и других более крепких спиртных напитков. Среди партнеров-поставщиков — SABMiller, Accolade Wines, Treasury Wine Estates и ABInbev.

Глава «Лидского пива» Аудриус Микшис подтвердил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о дистрибуции более крепких спиртных напитков в рамках группы Olvi в Беларусь. «Эта тема нам интересна, поскольку позволит расширить линейку продуктов и стать еще более интересными для розницы и ресторанов. Но мы в самом начале пути. Еще только оцениваем и анализируем, какие преимущества это нам даст и какие риски могут возникнуть», — сказал Микшис.

В 2017 году «Лидское пиво» продало рекордное количество напитков за всю историю — 196 млн литров. В частности, на внутреннем рынке было реализовано 91,8 млн литров пива, 31,5 млн литров кваса и 23,3 млн литров продукции компании Pepsi, которые предприятие выпускает по генеральной лицензии. Выручка «Лидского пива» выросла на 13% — до 75,4 млн евро.

Ежегодно белорусская «дочка» Olvi инвестирует в развитие 4−5 млн евро.

В прошлом году был разработан «амбициозный» план развития «Лидского пива» на 2020−2025 годы. Документ направили на рассмотрение акционерам. Однако окончательное решение еще не принято. «Для того чтобы наши планы были воплощены, нужны инвестиции. Мы предлагаем три сценария — с привлечением больших инвестиций, средних и совсем без инвестиций. Я думаю, что к 2020 году акционеры поверят в нашу команду и одобрят наш план развития еще на пять лет», — прокомментировал данный вопрос Микшис.

Вместе с тем в отчетности финской группы за 2017 год говорится, что «самый существенный фактор, препятствующий предсказуемости бизнеса Olvi Group, связан с Беларусью и ее экономическими и политическими перспективами на ближайшие несколько лет». Кроме того, «потенциальные изменения в российской экономике могут также повлиять на операционную среду в Беларуси». Среди факторов риска называются и курсовые колебания валют.