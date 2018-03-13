МИД Беларуси вручил послу Литвы ноту в связи с инцидентом на Игналинской АЭС

МИД Беларуси вручил послу Литвы ноту, в которой белорусская сторона выражает обеспокоенность в связи с отсутствием оперативной информации о происшествии на Игналинской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Посол был вызван в МИД в связи с сообщениями в СМИ об инциденте с радиоактивными материалами, имевшем место в конце декабря 2017 года в ходе работ по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС.

«Беларусь исходит из того, что принципы транспарентности и ответственности за обеспечение культуры ядерной безопасности должны быть в равной степени применимы к любой ядерной деятельности, включая процесс вывода из эксплуатации Игналинской АЭС», — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

МИД Беларуси призвал Литву провести тщательное расследование происшествия и информировать белорусскую сторону о его результатах.

Ввиду непосредственной близости Игналинской АЭС к границе Беларуси наша страна рассчитывает впредь на получение от литовской стороны оперативной информации обо всех инцидентах на ядерных объектах и/или с ядерными материалами, которые потенциально могут привести к радиоактивным выбросам.

Данная информация была также доведена до главы Представительства Европейского союза в Беларуси и передана в соответствующие европейские структуры через Постоянное представительство Беларуси при ЕС.

Накануне литовские СМИ сообщили , что во время переноса отработанного ядерного топлива на Игналинской АЭС в Литве выяснилось, что радиоактивный уровень веществ выше, чем ожидалось. Руководство станции решает, что делать дальше.