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МИД Беларуси вручил послу Литвы ноту в связи с инцидентом на Игналинской АЭС
14.03.2018 17:58 — Новости Экономики | Tut.by
МИД Беларуси вручил послу Литвы ноту, в которой белорусская сторона выражает обеспокоенность в связи с отсутствием оперативной информации о происшествии на Игналинской АЭС. Об этом сообщает
Посол был вызван в МИД в связи с сообщениями в СМИ об инциденте с радиоактивными материалами, имевшем место в конце декабря 2017 года в ходе работ по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС.
«Беларусь исходит из того, что принципы транспарентности и ответственности за обеспечение культуры ядерной безопасности должны быть в равной степени применимы к любой ядерной деятельности, включая процесс вывода из эксплуатации Игналинской АЭС», — говорится в сообщении пресс-службы МИД.
МИД Беларуси призвал Литву провести тщательное расследование происшествия и информировать белорусскую сторону о его результатах.
Ввиду непосредственной близости Игналинской АЭС к границе Беларуси наша страна рассчитывает впредь на получение от литовской стороны оперативной информации обо всех инцидентах на ядерных объектах и/или с ядерными материалами, которые потенциально могут привести к радиоактивным выбросам.
Данная информация была также доведена до главы Представительства Европейского союза в Беларуси и передана в соответствующие европейские структуры через Постоянное представительство Беларуси при ЕС.
Накануне литовские СМИ
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МИД Беларуси призвал Литву провести тщательное расследование происшествия и информировать белорусскую сторону о результатах расследования.
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