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Проверят еще раз. Россия опять передумала вводить запрет на поставку белорусского молока
14.03.2018 19:06 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор не будет вводить 15 марта запрет на поставки молочной продукции из Беларуси. Об этом, как
«Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Беларуси. Вместе с тем, на будущей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России на предмет соблюдения российских требований и норм», — сказала Мелано.
Это уже третий перенос сроков введения запрета. В Россельхознадзоре сегодняшнее решение не комментируют. Однако ранее глава ведомства Сергей Данкверт и вовсе не исключил, что страны могут обойтись без введения ограничений.
«Мы с ними сейчас согласуем механизм проведения инспекций, этим занимается мой заместитель. И вполне вероятно, что и не будем закрывать [ввоз молочных продуктов]. Потому что если со следующей недели уедем на инспектирование того, что вызывает у нас подозрение, мы найдем общий язык. Мы в процессе», —
Накануне
Напомним,
Российские СМИ неоднократно писали о том, что закрытие поставок сухого молока из Беларуси действительно выгодно российской сушильной отрасли, у которой
1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко
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Это уже третий перенос сроков введения запрета. В Россельхознадзоре сегодняшнее решение не комментируют.
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