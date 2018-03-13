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Проверят еще раз. Россия опять передумала вводить запрет на поставку белорусского молока

14.03.2018 19:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россельхознадзор не будет вводить 15 марта запрет на поставки молочной продукции из Беларуси. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Беларуси. Вместе с тем, на будущей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России на предмет соблюдения российских требований и норм», — сказала Мелано.

Это уже третий перенос сроков введения запрета. В Россельхознадзоре сегодняшнее решение не комментируют. Однако ранее глава ведомства Сергей Данкверт и вовсе не исключил, что страны могут обойтись без введения ограничений.

«Мы с ними сейчас согласуем механизм проведения инспекций, этим занимается мой заместитель. И вполне вероятно, что и не будем закрывать [ввоз молочных продуктов]. Потому что если со следующей недели уедем на инспектирование того, что вызывает у нас подозрение, мы найдем общий язык. Мы в процессе», — сказал Данкверт в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

Накануне Беларусь предложила России принять дорожную карту для урегулирования вопросов по поставкам молока. Как рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, в ближайшее время в Москве для обсуждения данного вопроса запланирована встреча на уровне вице-премьеров.

Напомним, Россия решила ввести запрет на поставку из Беларуси молочного сырья «в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси в Россию» с 26 февраля. Затем срок был перенесен на 6 марта. Позже — на 15 марта. С резкой критикой решения Москвы выступила ЕЭК, заявив, что у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны. В ответ на это Россельхознадзор обвинил Беларусь в поставке санкционной продукции и фальсификата — в том числе и «сырного продукта».

Российские СМИ неоднократно писали о том, что закрытие поставок сухого молока из Беларуси действительно выгодно российской сушильной отрасли, у которой скопились большие складские запасы. В пользу этой версии говорит и то, что ограничения Россия ввела лишь на белорусское сырье — к сделанным из него же готовым продуктам претензии и ограничения по-прежнему бывают точечные.

1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться с проблемными вопросами поставок белорусского молока в Россию. А уже на следующий день президент Беларуси назвал ситуацию с белорусским молоком «наглым политическим инструментом». Посол РФ в Беларуси Александр Суриков в недавнем интервью призналпериодические перегибы в действиях Россельхознадзора.

 
 
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Это уже третий перенос сроков введения запрета. В Россельхознадзоре сегодняшнее решение не комментируют.

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Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Беларуси с 15 марта
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