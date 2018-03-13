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Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Беларуси с 15 марта

14.03.2018 19:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Беларуси с 15 марта
Фото из архива

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА. Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Беларуси, который был запланирован на 15 марта. Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока и молочной продукции из Беларуси на 15 марта. Первоначально заявлялось о запрете на поставки с 26 февраля, затем введение переносилось на 6 марта.

Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Михаилом Русым провела сегодня в Москве переговоры для урегулирования вопросов по поставкам молока.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА. Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Беларуси, который был запланирован на 15 марта. Об этом...

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