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Москва и Минск договорились о снятии ограничений на поставки белорусского молока и мяса в РФ
14.03.2018 22:08 — Новости Экономики | Tut.by
Россия и Беларусь подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год. Об этом
«Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с российской ФГИС „Меркурий“, а также в ближайшее время провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции в Россию, безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны», — цитирует ТАСС российское министерство.
Кроме того, страны договорились о том, что белорусская сторона примет «исчерпывающие меры» по недопущению ввоза в Россию санкционной сельхозпродукции.
Претензии, в частности, высказывались по поводу возросших объемов поставок томатов.
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано
Как сообщалось ранее, переговоры по урегулированию проблемных вопросов в поставках начались сегодня в российской столице в 15 часов. Белорусскую делегацию на них возглавлял заместитель премьер-министра Михаил Русый, российскую — вице-премьер Аркадий Дворкович.
Ранее сегодня стало известно, что
Между тем, как признает российская сторона, в ближайшее время РФ вряд ли сможет обойтись без белорусской «молочки». Вице-премьер Аркадий Дворкович 13 марта на краевой аграрной конференции в Ставрополе
Россельхознадзор неоднократно то приостанавливал, то разрешал ввоз мясо-молочной продукции и мяса птицы в Россию с предприятий Беларуси. Претензии касались нарушений ветеринарно-санитарных требований. В прошлом году на белорусских заводах
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Россия и Беларусь подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.
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