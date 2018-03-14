Февраль 2018: спрос на квартиры продолжает устанавливать рекорды, цены растут

В феврале чаще приобретали 1-комнатные квартиры (+22% к январскому уровню спроса), а также квартиры с четырьмя комнатами (+47%). Что касается 2-и 3-комнатных квартир, то сделок с ними стало больше на 8-12%.

Среди районов города обращает на себя внимание Фрунзенский, чья доля в общем объёме спроса растёт несколько месяцев подряд. Ещё в октябре здесь было 19,5% всех проданных в Минске квартир, то в феврале доля выросла до 25%.

Количество сделок с готовыми новостройками (дому не более 1 года) составило немногим более 8%. За последние 5 лет был лишь один случай, когда готовых новостроек продали ещё меньше. Цифра отчётливо характеризует положение дел на рынке новостроек: готовых домов осталось немного, растет доля т.н. «котлованов».

Средняя цена квартир, рассчитанная по данным сделок купли-продажи, выросла в феврале на 1,5% и составила 1202 $/м2. Последний раз она была выше отметки в 1200 $/м2 в декабре 2015 года. За год с февраля 2017 года средняя цена сделки поднялась на 6,3%. Аналогичный рост показали и цены предложения.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен)

· 1-комнатные квартиры: 1292 $/м2 (+3,6% за месяц) – $46 750;

· 2-комнатные квартиры: 1160 $/м2 (+0,3%) – $56 000;

· 3-комнатные квартиры: 1107 $/м2 (+0,8%) – $74 500;

· 4-комнатные квартиры: 1093 $/м2 (-5,5%) – $82 900.

Можно заметить, что «однушки» выделяются из общей массы. Мало того, что их доля в структуре спроса выросла, они же продемонстрировали и наиболее ощутимые темпы роста цен. Квартиры с двумя и тремя комнатами росли в цене куда медленнее. По всей видимости, даже для покупателей с кредитами цены начинают «кусаться». Повышенное внимание покупателей к «однушкам» оборачивается стремительным ростом в данном сегменте.



