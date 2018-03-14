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Лукашенко: Со временем мы придем к обсуждению вопроса о внесении изменений в Конституцию

15.03.2018 11:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Со временем в Беларуси придут к обсуждению вопроса о внесении изменений в основной закон страны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с судьями Конституционного суда, передает БЕЛТА.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Я уже говорил на встречах с парламентариями и судейским корпусом, что со временем мы придем к обсуждению вопроса о внесении изменений в основной закон страны», — сказал Александр Лукашенко.

На сегодняшней встрече обсуждаются предложения по совершенствованию работы Конституционного суда. Президент ждет от Конституционного суда предложений по повышению эффективности всей судебной системы.

«Жду от вас и Администрации президента конкретных предложений по повышению эффективности всей судебной системы», — сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что недавно подводились итоги работы правоохранительных органов, после чего было принято решения вернуться к вопросу о деятельности судебной системы.

«Считаю, что Конституционный суд сквозь призму поступающих к нему обращений и наработок способен независимо, открыто и предметно посмотреть на работу судов общей юрисдикции», — подчеркнул глава государства.

Глава государства обратил внимание, что дата совещания выбрана не случайно — оно проходит в День Конституции, и поздравил судейский корпус и всех присутствующих с этим праздником.

В соответствии со ст. 116 Конституции Беларуси Конституционный суд контролирует конституционность нормативных актов в государстве. Он дает заключения о конституционности нормативных правовых актов по предложениям президента, Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Верховного суда, Совета министров.

Конституционный суд Беларуси активно участвует в деятельности международных организаций в сфере конституционного правосудия, включая Всемирную конференцию по конституционному правосудию, Конференцию европейских конституционных судов, Конференцию органов конституционного контроля стран новой демократии.

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На сегодняшней встрече обсуждаются предложения по совершенствованию работы Конституционного суда. Президент ждет от Конституционного суда предложений по...

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