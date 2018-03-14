Организаторы праздничного концерта в Минске в честь 100-летия БНР представили подробную программу на 25 марта. Согласованный городскими властями концерт пройдет возле Большого театра оперы и балета.





Праздничный концерт у Большого театра начнется в 13 часов с выступлениями групп «Мутнаевока» и Amaroka. В 14 часов пройдет торжественное открытие «Праздник Независимости», которое проведут легендарный диктор белорусского телевидения Зинаида Бондаренко и ведущий телеканала «Белсат» Всеволод Стебурако.

В рамках торжественной части запланированы выступления гостей, зачитывание 3-й Уставной грамоты, театрально-музыкальная программа с участием актеров «Свободного театра» и музыкантов. Певица Татьяна Гриневич и мужской хор Headspring исполнят национальные гимны белорусов «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», «Магутны Божа» и «Пагоня».

С 15:00 до 19:00 часов на главной сцене запланированы выступления Игоря Ворошкевича и группы «Крама», Каси Камоцкой с песнями группы «Новое Небо», Петра Клюева с белорускоязычными хитами XXI века, лидера группы «Дай Дорогу!» Юрия Стыльского, популярных групп Akute, «РСП», Dzieciuki. Вести музыкально-развлекательную часть праздника будут актеры «Свободного театра» Алексей Сапрыкин и Юлия Шевчук. На концерте также планируется провести поющее собрание с Сергеем Довгушавым с программой «Песни и гимны БНР», розыгрыш подарков от спонсоров.

Будут и поздравительные выступления от известных белорусов и представителей организаторов праздника: Партии БНФ, движения «За Свободу», учреждения «Амарока» (Арт Усадьбы), Объединенной гражданской партии и Белорусского социал-демократической партии (Грамада).

А вот Лявон Вольский, которого ранее заявляли организаторы, сможет выступить лишь по телемосту — в этот день у него давно запланированный концерт в Белостоке, который организовывают там местные белорусы. Выступить в Минске, а потом проехать 350 километров и успеть на концерт нереально. В своем Facebook музыкант обратился ко всем минским поклонникам и извинился перед ними.

«Яшчэ летам 2017 году я прыняў прапанову выступіць у гэты дзень на канцэрце да 100-годзьдзя БНР у Беластоку, які ладзяць мяйсцовыя беларусы. У памяці яшчэ былі сьвежыя малюнкі з 25 сакавіка 2017, калі я сам ледзь не патрапіў у пастарунак. І цяжка было ўявіць, што праз год улады дазволяць ўрачыстае сьвята ў Менску ў такі дзень», — написал Вольский.

Музыкат отметил, что он очень хотел выступить в Минске и последние две недели пытался договориться в организаторами в Белостоке о переносе концерта на другой день, потом о переносе его на пару часов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Але яны [организаторы] маюць свае абавязкі і кажуць, што гэта немагчыма, — объяснил Вольский. — Я маю быць на сцэне, а 17-й па Варшаве (18-я ў Беларусі). Выступіць у Менску, а 14-й, даехаць і перасекчы мяжу я проста не пасьпею. Разам з арганізатарамі сьвята каля Опэрнага мы абмяркоўвалі нават варыянт з гелікоптэрам, але міжнароднага аэрапорта ў Беластоку няма, а з Варшавы ці Гародні даехаць ізноў не пасьпяваю. Таму я засьпяваю ў Менску ў варыянце тэлемосту. Адбудзецца прэзентацыя маёй песьні, прысьвечанай 100-годзьдзю абвяшчэньня БНР».

Музыкант также добавил, что продолжает искать другие варианты выступить в Беларуси в рамках празднования.

Как рассказал один из организаторов концерта Павел Белоус, возможно к списку музыкантов добавится еще несколько имен.

— Менавіта будуць яшчэ некалькі музыкаў і гасцей, пра якіх пакуль не можам гаварыць, бо не на 100% дамоўлена, — отметил Белоус.

Ответ от Сергея Михалка, которого организаторы также хотели видеть на сцене 25 марта, так и не получен. Напомним, что у проекта «Ляпис-98» в этот день концерт в Мозыре, Brutto выступать отказались, а непосредственно с самим Михалком организаторы связаться так и не смогли.

Главная площадка фестиваля будет оборудована большими экранами, на которых будет транслироваться происходящее на сцене.

Параллельно на площади Парижской Коммуны будут работать площадки «Улица БНР» с презентационными стендами и зонами активности от творческих, культурных, общественных и политических организаций страны, «Еда БНР» с точками питания, дегустационный стендами, фуд-кортами и белорусскими блюдами, «Ярмарка БНР» с сувенирами и подарками в национальном стиле, белорусскоязычной литературой и настольными играми, презентацией разнообразной продукции к 100-летию БНР, «Детки БНР» с образовательно-развлекательными занятиями для детей, играми в национальном стиле. Вход на концерт свободный.

Молитва за Беларусь

25 марта в кафедральном соборе Минска-Могилевской архиепархии в 10.00 пройдет молитва за Беларусь. Мессу возглавит митрополит минско-могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

«Очень символично, что акт независимости Белорусского Народной Республики, когда было объявлено об учреждении нового государства, был подписан именно в праздник Благовещения — 25 марта, — цитирует архиепископа Тадеуша Кондрусевича catholic.by . — Праздник 100-летия образования Белорусского Народной Республики — это праздник белорусского Благовещения независимости».

Митрополит Кондрусевич добавил, что, хотя дальнейшая судьба БНР не привел к ожидаемому результату, тем не менее «сам факт ее провозглашения 25 марта очень красноречив, так как свидетельствует о желании белорусского народа независимости».

Концерты в Гродно и Бресте согласованы

В регионах активисты тоже подали заявки на проведение празднования 25 марта. Ответы пока получили не везде, но есть и уже согласованные концерты.

В Гродно концерт пройдет в Коложском парке с 13 до 17 часов. В Бресте в 12 часов начнется концерт на площади Свободы.

Заявки на проведение концертов также были поданы в Барановичах, Витебске и Могилеве.

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