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Курс валют на 15 марта: рубль окреп ко всем валютам

15.03.2018 13:55 — Новости Экономики | news.21.by  
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Курс валют на 15 марта: рубль окреп ко всем валютам На Белорусской валютно-фондовой бирже 15 марта состоялись очередные торги валютами.

- Доллар СНИЗИЛСЯ на BYN0,0008 до 1,9581 рубля;

- Евро ПОДЕШЕВЕЛ на BYN0,0038 до 2,4203 рубля;

- Российский рубль СДАЛ на BYN0,0068 до 3,4354 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 15 марта состоялись очередные торги валютами

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