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Польша направила в Беларусь запрос по поводу строительства аккумуляторного завода
15.03.2018 18:36 — Новости Экономики | Tut.by
Польская старана направила в Беларусь запрос о строительстве под Брестом аккумуляторного завода,
Как сообщает издание, Беларусь подписала трансграничную Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду. В соответствии с документом, если строительство может оказывать существенное влияниние на природу, то белорусская сторона должна об этом проинформировать Польшу. Главное управление охраны окружающей среды Польши никакой информации на эту тему не получало, но получило обращение от поляков, обеспокоенных строительством аккумуляторного завода под Брестом.
Польская сторона направила белорусам официальный запрос о строительстве завода. Пресс-секретарь главного управления охраны окружающей среды Польши Моника Якубяк сообщила, что согласно конвенции Польша имеет право обсуждать с соседями вопрос воздействия стройщегося предприятия на жителей приграничной польской территории.
Напомним, возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это
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Главное управление охраны окружающей среды Польши никакой информации на эту тему не получало, но получило обращение от поляков, обеспокоенных строительством...
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