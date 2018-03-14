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Польша направила в Беларусь запрос по поводу строительства аккумуляторного завода

15.03.2018 18:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Польская старана направила в Беларусь запрос о строительстве под Брестом аккумуляторного завода, сообщает «Польское радио».

Как сообщает издание, Беларусь подписала трансграничную Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду. В соответствии с документом, если строительство может оказывать существенное влияниние на природу, то белорусская сторона должна об этом проинформировать Польшу. Главное управление охраны окружающей среды Польши никакой информации на эту тему не получало, но получило обращение от поляков, обеспокоенных строительством аккумуляторного завода под Брестом.

Польская сторона направила белорусам официальный запрос о строительстве завода. Пресс-секретарь главного управления охраны окружающей среды Польши Моника Якубяк сообщила, что согласно конвенции Польша имеет право обсуждать с соседями вопрос воздействия стройщегося предприятия на жителей приграничной польской территории.

Напомним, возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Противники строительства ставят под сомнение эти данные.

22 февраля инициативная группа подала в Администрацию президента обращение с требованием приостановить строительство завода, под которым подписались свыше 36 тысяч человек. С 25 февраля противники строительства каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте, чтобы обсудить дальнейшие действия.

 
Теги: Брест
 
 
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Главное управление охраны окружающей среды Польши никакой информации на эту тему не получало, но получило обращение от поляков, обеспокоенных строительством...

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