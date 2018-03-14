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Глава МИД Литвы: белорусская нота - ответ на претензии Литвы по поводу БелАЭС
15.03.2018 18:29 — Новости Экономики | Tut.by
Глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что не удивлен врученной в среду Беларусью Литве нотой в связи с некоторыми проблемами на неработающей Игналинской АЭС (ИАЭС). Об этом сообщает
Он расценивает это как ответ на претензии Литвы по поводу инцидентов во время строительства в Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.
«Они получили хороший повод отыграться в пропагандистском поле, возможно, они хотят представить ситуацию на равных, как будто и мы — такие же, как и они, хотя это неправда. Я совершенно не удивлен, что мы получили эту ноту. Разумеется, мы ответим, объясним, ничего там такого не было. Но то, что они отреагировали на публикации, меня совершенно не удивляет», — заявил глава МИД Литвы.
Напомним, 14 марта МИД Беларуси
МИД Беларуси призвал Литву провести тщательное расследование происшествия и информировать белорусскую сторону о его результатах.
«Ввиду непосредственной близости Игналинской АЭС к границе Беларуси наша страна рассчитывает впредь на получение от литовской стороны оперативной информации обо всех инцидентах на ядерных объектах и/или с ядерными материалами, которые потенциально могут привести к радиоактивным выбросам», — заявили в МИД Беларуси.
13 марта литовские СМИ
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"Они получили хороший повод отыграться в пропагандистском поле, возможно, они хотят представить ситуацию на равных, как будто и мы - такие же, как и они, хотя это...
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