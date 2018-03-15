У Россельхознадзора возникли дополнительные претензии к «Несвижскому заводу детского питания», поставки продукции с которого на территорию России заблокированы с 9 марта.



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Специалисты Россельхознадзора обнаружили антибактериальные препараты в образцах молока производства «Несвижский завод детского питания» (торговая марка «Сарафаново»), предназначенного для питания детей дошкольного и школьного возраста, сообщает ТАСС . «В этой связи будет усилен контроль над всей поступающей из Беларуси молочной продукцией, предназначенной для детского питания», — сказала представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Пробы были отобраны еще до введения запрета поставок в отношении этого предприятия. Россельхознадзор с 9 марта запретил поставки в Россию продукции с «Несвижского завода детского питания» из-за повторного выявления сухого молока в питьевом ультрапастеризованном молоке.

Гендиректор «Несвижского завода детского питания» Михаил Деревянко сказал Интерфаксу , что завод не использует сухое молоко при производстве ультрапастеризованного молока. «Применяемые на предприятии технологии полностью исключают такую возможность», — сказал он. Компания работает с госорганами Беларуси по снятию замечаний от Россельхознадзора, добавил он.

Несвижский завод с конца 2016 года производит молочную продукцию (молоко, кефир, питьевые йогурты, творожки) под брендом «Сарафаново» только для торговых сетей Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. В прошлом году партнерство было расширено — предприятие начало выпускать для ритейлера продукцию под брендом «Верховье».

«Несвижский завод детского питания» был построен «с нуля» пару лет назад. Изначально он задумывался бывшим белорусским сенатором Андреем Павловским. Однако, как утверждают участники рынка, после истории с его задержанием Павловский вышел из состава участников проекта. Теперь 70% долей в ООО «Несвижский завод детского питания» принадлежит кипрской Nomopoli, 30% — у бывшего руководителя «Юнимилк» в Беларуси Александра Караника. Nomopoli владеют гражданин Казахстана и несколько офшорных трастов.