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Дошли до "Сарафаново". У России появилось больше вопросов к "Несвижскому заводу детского питания"
15.03.2018 22:26 — Новости Экономики | Tut.by
У Россельхознадзора возникли дополнительные претензии к «Несвижскому заводу детского питания», поставки продукции с которого на территорию России заблокированы с 9 марта.
Специалисты Россельхознадзора обнаружили антибактериальные препараты в образцах молока производства «Несвижский завод детского питания» (торговая марка «Сарафаново»), предназначенного для питания детей дошкольного и школьного возраста, сообщает
Пробы были отобраны еще до введения запрета поставок в отношении этого предприятия. Россельхознадзор с 9 марта
Гендиректор «Несвижского завода детского питания» Михаил Деревянко сказал
Несвижский завод с конца 2016 года
«Несвижский завод детского питания» был построен «с нуля» пару лет назад. Изначально он задумывался бывшим белорусским сенатором Андреем Павловским. Однако, как утверждают участники рынка, после истории с его задержанием Павловский вышел из состава участников проекта. Теперь 70% долей в ООО «Несвижский завод детского питания» принадлежит кипрской Nomopoli, 30% — у бывшего руководителя «Юнимилк» в Беларуси Александра Караника. Nomopoli владеют гражданин Казахстана и несколько офшорных трастов.
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Несвижский завод с конца 2016 года производит молочную продукцию (молоко, кефир, питьевые йогурты, творожки) под брендом "Сарафаново" только для торговых сетей Х5 Retail...
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