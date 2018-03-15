Национальный банк разъяснил коммерческим банкам, каких подходов они должны придерживаться при разработке локальных документов, касающихся системы вознаграждений.



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«Выплата руководителю, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа банка вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса производится частями в течение 3-5 лет. При этом размер такой выплаты в год, следующий за отчетным, не должен превышать 60% от ее общего размера», говорится в письме Нацбанка.

В случае, если размер годового бонуса не превышает три среднемесячные заработные платы в финансовой сфере, то указанная выплата может быть произведена полностью. По данным за январь, средняя зарплата в банках составляла чуть более 1800 рублей.

Нацбанк советует при планировании на год показателей по оплате труда руководителя, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа банка, а также работников банка, включенных в перечень работников, принимающих риски, рассчитывать таким образом, чтобы размер негарантированной (изменяемой) части оплаты их труда составлял не менее 40%.

Напомним, в конце 2017 года Нацбанк скорректировал инструкцию о порядке и условиях выплаты бонусов банкирам и обозначил требования к организации системы вознаграждений и компенсаций в банках.

Тема зарплат и бонусов топ-менеджеров банков, которых власти разных стран называют «жирными котами», на протяжении 2017 года несколько раз обсуждалась на совещаниях с участием Александра Лукашенко. В ходе одно из них президент выразил недовольство тем, что у «скопища жирных котов» доходы намного выше, чем у простого народа, который «не барствует». Поэтому было дано поручение навести порядок с оплатой труда работников банков. В качестве одной из идей обсуждалась привязка зарплаты руководителей коммерческих банков к окладу главы Нацбанка. По сути, это означало существенное урезание доходов банкиров. Однако данная инициатива вызвала недовольство в банковских кругах и обозначила риски, к которым может привести раскулачивание банкиров — отток квалифицированных кадров либо выплата бонусов «в конвертах».